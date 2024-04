Carnaval rende movimentar R$ 9 bilhões no Brasil

Em relação a faturamento com o carnaval, São Paulo lidera a lista com R$ 16,3 bilhões. Em seguida, mas bem distante, vem o Rio de Janeiro com R$ 5,3 bilhões. E depois Minas Gerais com R$ 5,2 bilhões.

Em relação a faturamento com o carnaval, São Paulo lidera a lista com R$ 16,3 bilhões. Em seguida, mas bem distante, vem o Rio de Janeiro com R$ 5,3 bilhões. E depois Minas Gerais com R$ 5,2 bilhões.

(Flipar)