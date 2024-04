Celeiro do mundo: Brasil lidera exportações de sete alimentos

O Brasil lidera o ranking de maior produtor de café do mundo: 36,8% do café mundial é produzido aqui no nosso país. Com uma longa tradição e uma indústria cafeeira robusta, o país exerce um papel fundamental no mercado global do produto.

(Flipar)