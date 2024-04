Colecionador guarda imagens históricas do Carnaval do Rio

Um colecionador brasileiro de fotografias antigas e amadoras revelou parte do seu acervo ao jornal norte-americano The New York Times, contando histórias incríveis do Carnaval do Rio de Janeiro.

(Flipar)