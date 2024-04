Conheça a origem dos casais de Mestre-sala e porta-bandeira do Carnaval

A função de mestre sala e porta-bandeira têm a dança inspirada no minueto, de origem francesa. Ainda no período de escravidão, os negros espiavam as danças e replicavam os passos no ritmo do batuque africano. A dança de proteção surgiu, portanto, com a...

A função de mestre sala e porta-bandeira têm a dança inspirada no minueto, de origem francesa. Ainda no período de escravidão, os negros espiavam as danças e replicavam os passos no ritmo do batuque africano. A dança de proteção surgiu, portanto, com a criatividade dos negros, assim como o samba que se conhece hoje.

(Flipar)