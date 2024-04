Desfiles de escolas de samba no Rio Grande do Sul vão até maio

A Estado Maior da Restinga ficou em segundo lugar, com 239,8 pontos, seguida pela Imperadores do Samba, com 239,6. Última classificada, com 236,9 pontos, a Realeza caiu para o grupo Prata. A Império do Sol subiu de divisão.

A Estado Maior da Restinga ficou em segundo lugar, com 239,8 pontos, seguida pela Imperadores do Samba, com 239,6. Última classificada, com 236,9 pontos, a Realeza caiu para o grupo Prata. A Império do Sol subiu de divisão.

(Flipar)