Estudo indica que Beethoven não tinha ‘dom’ para música

Um estudo recente do Instituto Max Planck de Estética Empírica (MPIEA) investigou a influência da genética no talento musical do lendário compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Um estudo recente do Instituto Max Planck de Estética Empírica (MPIEA) investigou a influência da genética no talento musical do lendário compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827).

(Flipar)