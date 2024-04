FGTS Digital é oficialmente lançado; veja o que mudou

A plataforma trará a agilidade no pagamento do FGTS em atraso e do cálculo automático da multa com base no histórico de remunerações do e-Social.

(Flipar)