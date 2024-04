Fortuna de R$10 bilhões e ‘herói’ do Brasil: quem foi Abilio Diniz?

O velório aconteceu nesta segunda-feira (19/02), das 11h às 15h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube.

O velório aconteceu nesta segunda-feira (19/02), das 11h às 15h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube.

(Flipar)