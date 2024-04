Os atores de Hollywood mais bem pagos em 2023

A Revista Forbes divulgou a lista de atores e atrizes que mais faturaram em 2023 com produções nos Estados Unidos. Curiosamente, o ranking revela a força do streaming na atualidade, pois o primeiro colocado, disparado, foi Adam Sandler, com o seu traba...

A Revista Forbes divulgou a lista de atores e atrizes que mais faturaram em 2023 com produções nos Estados Unidos. Curiosamente, o ranking revela a força do streaming na atualidade, pois o primeiro colocado, disparado, foi Adam Sandler, com o seu trabalho na Netflix. Veja a lista que aponta tanto o valor bruto dos rendimentos quanto o ganho líquido, ou seja, o que de fato os atores embolsaram após pagamentos de pessoas ligadas a eles e as taxas legais.

(Flipar)