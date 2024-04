Oscar: Apenas dois atores foram indicados em 5 décadas diferentes

A premiação do Oscar 2024 será neste dia 10/, no Teatro Dolby, na Hollywood Boulevard, em Los Angeles. A 96ª edição do evento terá transmissão da ABC em mais de 200 países. No Brasil, vai passar na TNT. Com apresentação de Jimmy Kimmel, a cerimônia dev...

(Flipar)