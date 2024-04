Personagens secundários que conquistaram o público

Personagem: Chapeleiro Louco - Filme: Alice no País das Maravlhas - Ele não aparece muitas vezes na história, porém seu jeito único e repleto de loucura é o suficiente para que as pessoas que viram Alice no País das Maravilhas lembrem do Chapeleiro Louco.

(Flipar)