Quase 130 blocos de rua desistem de participar do Carnaval de SP

“Cada ano que a gente faz o carnaval de rua, ele vai ampliando e melhorando. Mas com um evento desse tamanho, pode ter um ou outro bloco que desista. A questão de dinheiro, os blocos captam diretamente os patrocínios com as empresas. Mas algumas estão ...

“Cada ano que a gente faz o carnaval de rua, ele vai ampliando e melhorando. Mas com um evento desse tamanho, pode ter um ou outro bloco que desista. A questão de dinheiro, os blocos captam diretamente os patrocínios com as empresas. Mas algumas estão optando em não investir no bloco, mas em bares e locais. É uma decisão da patrocinadora”, concluiu.

(Flipar)