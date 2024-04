Relembre grandes Rainhas de Bateria do Carnaval

Os desfiles das escolas de samba começaram no Rio de Janeiro, cidade que até hoje é a principal do Brasil no quesito. O primeiro ano foi em 1932, com título da Mangueira, escola da Zona Norte.

Os desfiles das escolas de samba começaram no Rio de Janeiro, cidade que até hoje é a principal do Brasil no quesito. O primeiro ano foi em 1932, com título da Mangueira, escola da Zona Norte.

(Flipar)