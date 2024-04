Sistema de coral brasileiro é um dos maiores do mundo; conheça!

Anteriormente, pensava-se que as áreas de corais no Nordeste, Sudeste e Amazônia eram separadas. No entanto, os pesquisadores descobriram que a extensão da Guiana Francesa ao sudeste brasileiro, com 4 mil km, constitui um único sistema.

(Flipar)