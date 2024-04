Toboágua imersivo é inaugurado em Orlando, nos Estados Unidos

5º - Deep Water Dive: Localizado em Kentucky, Estados Unidos, no parque aquático Kentucky Kingdom and Hurricane Bay, este toboágua é do tipo de inclinação de queda livre, de alçapão. A altura que impressiona do é de 36.9 metros.

(Flipar)