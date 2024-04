Verme que ‘se multiplica’ chega ao Brasil e preocupa especialistas

Esses vermes foram levados por acidente para várias partes do mundo em navios e agora podem ser encontrados em muitos lugares, como América do Norte, Austrália, ilhas do Caribe, América do Sul, África, Madagascar e também no Brasil.

(Flipar)