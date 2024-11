Fotógrafo apaga todas as fotos de casamento para se vingar da noiva Durante o início da festa, houve um mal-entendido entre o profissional e a mulher Viva a Vida|Do R7 18/10/2024 - 14h02 (Atualizado em 18/10/2024 - 14h02 ) twitter

Irmã da noiva contou toda a história nas redes sociais Rovena Rosa/Agência Brasil - 12.06.2022

Um fotógrafo apagou todas as fotos de um casamento para se vingar da noiva, após um mal-entendido durante a cerimônia.

A irmã da moça compartilhou a situação na rede social Reddit. Ela afirmou que o responsável pelas fotos parecia estranho e dava a impressão de que queria estar em outro lugar.

No momento da recepção dos convidados para a festa, depois da cerimônia, o fotógrafo perguntou se a noiva se importava se ele comesse alguma coisa e ela respondeu: “Claro que não, vá em frente”.

Contudo, o profissional entendeu errado a resposta, virou as costas, saiu do casamento e apagou todas as fotos que havia tirado.

A irmã da noiva ainda relatou que estava sentada, quando ouviu a conversa entre os dois.

Mais tarde, o casal conseguiu localizar o fotógrafo, que se defendeu, afirmando que saiu do local por que não recebeu autorização para comer no buffet da festa, deixando-os sem reação, pois ambos sabiam que tinham respondido de forma positiva.

Como havia entendido errado a resposta, em um tom de deboche, o homem abandonou a cerimônia.

Na publicação da história, várias pessoas comentaram estar do lado da noiva, pois segundo eles, a forma como ela respondeu foi bem clara.