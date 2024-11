Idosa rasga testamento antes de morrer por conta de briga familiar Patrimonio da vítima é de cerca de R$ 6 milhões e será decidido na justiça para quem vai Viva a Vida|Do R7 22/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h08 ) twitter

Carry Keats era dona de um parque de caravanas e tem fortuna avaliada em £ 800 mil Reprodução/Daily Mail - 22.10.2024

Uma idosa rasgou o seu testamento durante o leito de morte, por conta de uma briga familiar, na Inglaterra.

Segundo o Daily Mail, Carry Keats, de 92 anos, estava internada em um hospital na cidade de Salisbury, no estado de Wiltshire. A mulher era dona de um parque de caravanas, local onde um grupo de viajantes, a bordo de carros e vans, possam estacionar em segurança.

Ao todo, a idosa tinha uma fortuna avaliada em 800 mil libras (quase R$ 6 milhões), investida principalmente em sua casa e terras na vila de Nomansland, também em Wiltshire.

Em agosto de 2020, Carry fez um testamento que dividia quase tudo entre cinco primos de segundo grau, sendo Angela e David Crew - que era amigo próximo dela e de seu marido - e Kevin, Jason e Leon Whitehorn.

Contudo, nos últimos anos de vida, a mulher se aproximou da irmã mais nova, chamada Josephine Oakley, de 83 anos. Nesse mesmo período, a idosa brigou com David e Angela, depois que dois informaram que ela seria colocada em uma casa de repouso, caso ela sofresse alguma queda em casa.

Toda essa situação fez com que Carry, enquanto já estava internada, chamasse a sua advogada, Hafwen Webb, e rasgasse quase todo o testamento, sobrando apenas um quarto do documento.

Segundo uma lei britânica aprovada em 1837, qualquer pessoa pode revogar a validade de um testamento rasgando-o, desde que o ato seja realizado dentro de algumas circunstâncias. Se for comprovado que Carry Keats destruiu o documento propositalmente, toda a herança irá para a irmã Josephine.

A idosa morreu em 15 de fevereiro de 2022. Indignados com a situação, os antigos herdeiros entraram recentemente com uma ação no Tribunal Superior de Londres, alegando que Carry não rasgou de forma correta o testamento, já que não teve força suficiente para rasgá-lo por completo, e o resto foi rasgado pela advogada.

O grupo afirma ainda que a prima não tinha capacidade mental para fazer alguma alteração, que ela não queria deixar nada para irmã, e acusam Josephine de trair o parceiro, em um relacionamento antigo.

Já a irmã, que nega a traição, diz que sua irmã sabia o que estava fazendo e decidiu cortar o contato com seus primos, depois que eles propuseram colocá-la em uma casa de repouso.

Em frente ao juiz, a advogada Webb detalhou que Carry tinha ido ao seu escritório em novembro de 2021, dizendo que queria cortar os primos de seu testamento depois de uma briga com eles e que no hospital, quando a cliente pediu para ela terminar de rasgar o documento, ela estava totalmente consciente do que estava fazendo.

A defesa de Josephine também alegou que a irmã da cliente sabia o que estava fazendo, enquanto os advogados dos primos afirma que a idosa não gostava de irmã por conta da infidelidade dela em um relacionamento e por um dinheiro que foi emprestado e nunca foi pago.

Após todas as versões, o juiz anunciou o fim da sessão e até o momento, não há uma data para que a decisão do processo seja anunciada.