Aprenda como dar uma segunda vida aos seus tênis Simples atitudes podem fazer com que eles durem mais - para você usar, doar, revender ou ajudar o meio ambiente Moda|Do Estadão Conteúdo 22/08/2024 - 20h33 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h34 ) ‌



Sapatos desgastados podem ter mais valor do que você pensa PxHere - 23.01.2017

Allyson Chiu, do The Washington Post - Sapatos sofrem desgaste. Eles ficam molhados, sujos e arranhados. As solas se desgastam. Os cadarços quebram. Se você acha que a única coisa que pode fazer com os tênis sujos que você usou até a morte é jogá-los fora, você não está sozinho.

Nos Estados Unidos, mais de 300 milhões de pares de sapatos acabam em aterros a cada ano, disse Karen Pearson, presidente do Conselho de Sustentabilidade do Fashion Institute of Technology em Nova York. Mas Pearson e outros especialistas dizem que os sapatos desgastados podem ter mais valor do que você pensa e reaproveitá-los ajuda ao meio ambiente.

“Essas são coisas que poderiam ter uma segunda vida”, disse ela. “Todos nós precisamos de sapatos”, acrescentou Pearson. “Há muitas maneiras de doá-los, reciclá-los ou consertá-los, e com base em sua própria conveniência e necessidades, você pode fazer uma dessas coisas facilmente hoje.”

O que fazer com tênis usados:

Doação

Uma maneira de estender a vida útil dos sapatos que ainda são usáveis é doá-los ou dá-los por meio de trocas de roupas, disseram os especialistas. Dependendo da condição dos seus sapatos, você também pode tentar vendê-los em lojas de segunda mão ou plataformas de revenda online.

‌



A Goodwill, que recebe bilhões de libras de doações todos os anos, aceita sapatos em qualquer condição, incluindo sapatos únicos, disse Catherine Meloy, presidente e CEO da Goodwill of Greater Washington.

“Você ficaria surpreso com o valor de revenda e reutilização de sapatos”, disse Meloy. O que pode parecer um sapato desgastado para você pode ser considerado vendável - seja em lojas da Goodwill ou para outros países que precisam de sapatos.

‌



“Dizemos que vamos pegar seu produto porque saberemos o que fazer com ele, se ele deve ir para a loja, ou se podemos repô-lo de outra maneira”, disse ela.

Programas de devolução

Um número crescente de empresas também lançou programas que permitem aos clientes devolver sapatos antigos em vez de jogá-los fora. Os sapatos devolvidos podem ser doados ou reciclados.

‌



Tenha em mente que certos programas podem ser específicos da marca, o que significa que uma empresa aceitará apenas seus produtos. Enquanto isso, há outros que aceitarão qualquer sapato, independentemente da marca, desde que sejam do mesmo tipo.

O programa da Nike, por exemplo, aceita todas as marcas, mas aceitará apenas sapatos esportivos. Conhecido como Nike Grind, seus tênis velhos podem acabar em uma variedade de novos produtos além de novos sapatos, incluindo equipamentos de ginástica ou materiais usados para pistas, campos de grama ou playgrounds. Mas, embora a tecnologia para desmontar e repor sapatos esteja melhorando, alguns especialistas observam que reciclar calçados antigos ainda apresenta alguns desafios.

Por um lado, pode ser difícil desmontar e processar sapatos, pois muitas vezes contêm uma mistura de materiais, como tecido, borracha, couro e metal, que geralmente são mantidos juntos com adesivos e costuras, disse Katrina Caspelich, diretora de marketing da Remake, uma organização sem fins lucrativos que defende a moda sustentável e ética.

Sapatos coletados para reciclagem nem sempre acabam sendo reciclados. Uma investigação da Reuters publicada no ano passado descobriu que muitos sapatos doados para um programa liderado pelo governo de Cingapura e pela gigante petroquímica dos EUA, Dow, acabaram sendo exportados.

Manutenção e reparo

Outra maneira de manter seus sapatos por mais tempo é cuidar melhor deles. Pense no desgaste potencial ao qual você pode estar sujeitando seus sapatos, disse Madelyn Morgan, gerente do programa de economia circular da cidade de Austin. Se estiver chovendo ou se você for andar na lama, não use sapatos que não são feitos para se molhar ou sujar. Você também deve considerar a rotação dos seus sapatos e não usar o mesmo par todos os dias.

“Ver seus pertences como valiosos” é fundamental, disse Morgan. Limpar e reparar seus sapatos pode ajudar a prolongar sua vida útil. A cidade de Austin, por exemplo, ofereceu aos moradores a oportunidade de participar de clínicas onde podem aprender a consertar itens, incluindo sapatos, disse Morgan. Algumas marcas de sapatos também oferecem serviços de reparo.

Também é importante considerar as marcas e como seus sapatos são feitos, disse ela. Antes de comprar sapatos, pergunte a si mesmo: o fabricante tem reputação de produtos duráveis? Eles oferecem programas de reparo ou recolhimento? Que tipos de materiais eles estão usando?

Embora prolongar a vida útil de seus sapatos possa exigir um pouco de esforço, fazer o possível para mantê-los fora do lixo é importante, disse Pearson. “É fácil para um indivíduo sentir que não está fazendo diferença com seu par de tênis que eles vão simplesmente colocar no lixo na segunda-feira”, disse Pearson. Mas “quanto mais pessoas fizerem isso, maior será o impacto”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.