Crise no RS leva “Ministério da Verdade” a trabalhar intensamente

Mais um capítulo da nossa história parece encenar com uma precisão incrível o romance distópico 1984, de George Orwell, publicado em 1949. A temática se desdobra em três pontos principais: as consequências do totalitarismo do Estado, a vigilância ostensiva da população e a lavagem cerebral da sociedade.

Para amarrar todas as pontas de um enredo que (até pouco tempo atrás) parecia algo absolutamente fantasioso, a obra discorre sobre a necessidade de substituir a verdade dos fatos pela manipulação de dados e pela criação de narrativas orquestradas pelo Estado. As semelhanças do que estamos vivendo nos últimos tempos seriam meras coincidências?

Neste novo e tenebroso capítulo da história do Brasil, fica cada vez mais difícil não comparar a nossa triste realidade com as ações do Estado totalitário da criação de Orwell. Ao que tudo indica, também temos um “Ministério da Verdade” trabalhando a todo vapor para ocultar fatos que não convêm chegar ao conhecimento público, enquanto ameaça coibir e calar quem reporta a realidade. Não é à toa que o governo tem insistido na “regulação” das redes sociais, por onde 79% dos brasileiros consomem notícias, segundo pesquisa da Reuters.

As redes sociais, onde todos têm voz e vez, estão se mostrando uma ferramenta importante para desmontar narrativas e escancarar a verdade. Um dos exemplos é a notícia real sobre multas aplicadas a veículos que transportavam doações por falta de notas fiscais, mas veiculada como fake news pela grande mídia. A falsa afirmação de que a notícia verdadeira era falsa só foi desmascarada por causa de diversos vídeos expondo a situação nas redes sociais, seguido da cobrança de retratação por parte da população (que ainda não foi submetida, em sua totalidade, à lavagem cerebral citada por Orwell).

Após pressão popular, fomos de “ é falso que um caminhão com doações tenha sido multado”, passando por “o caso da multa não passa de um fato isolado” até culminar em “ seis caminhões com doações foram , de fato, multados ”. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, fez um pronunciamento oficial admitindo a aplicação de multas.

“Houve casos isolados de atuação por excesso de peso na balança de Araranguá (SC), que não se tornarão multas e serão devidamente anuladas. É importante dizer que todos esses casos, foram seis, seguiram suas viagens sem retenção na balança ao constatarmos que eram doações”, confirmou Vitale.

As perguntas que ficam são: não fossem as redes sociais, teríamos tido acesso à verdade? Não fossem as redes sociais, aqueles que reportaram a verdade seriam reduzidos a propagadores de fake news, “cancelados” e punidos? O que acontecerá àqueles que taxaram a verdade como mentira? E, finalmente: o que será da verdade quando a “regulação” das redes finalmente se instalar neste país e o “Ministério da Verdade” alcançar o status de juiz absoluto da verdade suprema?

