Educadores rejeitam contribuição sindical: doutrinas de esquerda para alunos, práticas de direita para si mesmos Estudos apontam preferência de professores por ideologias de esquerda, mas reagem mal quando lhes pesam nos bolsos Patricia Lages 25/10/2024 - 22h52 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h17 )

Trabalhadores da educação rejeitam contribuição sindical

A semana foi marcada pelas filas quilométricas dando voltas nos quarteirões ao redor do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família (Sitraemfa), no bairro da Liberdade, em São Paulo. Desde terça-feira, 21, profissionais da educação formaram as filas gigantescas na tentativa de cancelar o desconto da contribuição sindical, que é de 3% do valor do salário bruto.

No início de 2019, o presidente Jair Bolsonaro mudou as regras do imposto sindical retirando a obrigatoriedade do pagamento, ou seja, tornando o pagamento opcional. A medida fez com que a receita dos sindicatos caísse drasticamente, pois 98% dos trabalhadores deixaram de pagar. Em 2017, os sindicatos arrecadaram mais de R$ 3 bilhões, mas em 2022, a receita despencou para pouco mais R$ 58 milhões. Sem dinheiro, as entidades acabaram se voltando contra os próprios trabalhadores, tentando cortar o reajuste salarial de quem não pagasse o imposto, mas não obtiveram sucesso.

Já no governo atual, uma nova mudança nas regras voltou a permitir que os sindicatos descontem o imposto automaticamente, porém, o trabalhador que não quiser fazer o pagamento pode enviar um documento não permitindo o desconto. No caso do Sitraemfa, os profissionais da educação tinham uma janela de apenas quatro dias, de 21 a 25 de outubro, para apresentar oposição do desconto.

Embora o documento pudesse ser enviado eletronicamente e o site do Sitraemfa estivesse no ar, os trabalhadores que compareceram à sede alegaram que, no momento de anexar o arquivo, a página apresentava erros e não carregava. A mesma reclamação foi feita diversas vezes nas redes sociais do sindicato. A entidade nega qualquer problema, afirma ter recebido mais de 30 mil acessos apenas nos últimos quatro dias e alega que os trabalhadores que não conseguiram fazer o envio não estariam sabendo como utilizar a ferramenta.

Ideologias de esquerda para vocês, práticas de direita para nós

A prevalência das ideologias de esquerda dentro das instituições de ensino é tão patente no Brasil que estudos e levantamentos chegam a ser dispensáveis. Talvez a adesão massiva às ideias de esquerda tenha se estabelecido pela apatia do lado oposto, mas, seja como for, o que se vê na prática é a imposição dessas doutrinas por parte da maioria dos educadores.

Um levantamento conduzido em cinco países sul-americanos – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile – com 288 professores de História, apontou que 85% são de esquerda. Ao serem perguntados em qual partido costumam votar nas eleições, 84,5% responderam que votam em partidos de esquerda ou centro-esquerda. Os docentes que votam em siglas de direita, centro e centro-direita, somados, corresponderam a 15,5%.

Em 2004, um relatório da Unesco aponta para a mesma conclusão, embora não tenha utilizado os termos esquerda e direita em seu questionário. Ao serem perguntados sobre o que seria mais importante: liberdade ou igualdade, 75,5% responderam que a igualdade é mais importante, o que demonstra um pensamento mais ligado à esquerda, uma vez que, o pensamento de direita prioriza a liberdade.

Porém, quando as políticas de esquerda doem no bolso, até a esquerda reivindica seu direito à liberdade de escolha. São atitudes assim que demonstram que, na prática, a teoria é outra.

