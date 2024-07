Empréstimo com garantia no celular: mais uma arapuca financeira? Com taxas de juros elevadas, modalidade bloqueia o celular do devedor em caso de inadimplência Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 26/07/2024 - 20h20 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h20 ) ‌



Oito em cada dez famílias no Brasil estão endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), dentre as quais, 12% declaram não ter condições de quitar seus débitos. Este é o maior percentual da série histórica, iniciada em janeiro de 2010.

O cartão de crédito tem sido o grande vilão do orçamento para 86,4% dos devedores, demonstrando o baixo conhecimento financeiro da população, visto que o rotativo do cartão – quando a fatura não é paga integralmente e o valor em aberto é rolado para o mês seguinte – possui uma das taxas de juros mais altas do mundo.

Mas como não há nada tão ruim que não possa piorar, uma nova modalidade de crédito está despontando no país: o empréstimo pessoal com garantia no celular. Com chamadas envolventes, exibindo imagens de jovens descolados e utilizando vocabulário politicamente correto, uma das empresas que oferece o serviço se apresenta como “facilitadora” e classifica sua proposta como “inclusão financeira de verdade”.

O mecanismo é simples e rápido, exatamente como a Geração Z adora: tudo on-line, com um vídeo explicativo de menos de um minuto e “comprovação de renda automática”. Se o solicitante tem crédito pré-aprovado e, a depender da análise feita na plataforma, a promessa é de o sistema aprovar a operação em “segundos”.

Para a análise, é necessário inserir os dados bancários da conta onde o solicitante recebe seu salário ou pagamento e, pasme, a senha da conta. A empresa afirma que “a senha do internet banking libera acesso apenas para leitura e nenhuma movimentação será possível”. Depois disso há mais uma etapa: o solicitante deve entrar em contato com a empresa por telefone.

Garantia no celular

Após a aprovação, o valor só será creditado se o solicitante instalar o aplicativo da empresa em seu celular. Isso porque, caso venha atrasar o pagamento, o celular será travado para uso, sendo possível apenas fazer ligações de emergência. O desbloqueio do aparelho só será feito após o pagamento da fatura atrasada.

Segundo o próprio site, uma vez instalado, não é possível desinstalar o aplicativo durante toda a vigência do contrato. Além disso, é preciso conceder várias permissões para que a instalação seja feita e, por não estar na Play Store do Google, o aparelho emitirá um aviso de que o app é de “fonte desconhecida”. Ainda assim, a empresa afirma que o processo é totalmente seguro.

O Brasil pode ser um terreno bastante fértil para esse tipo de garantia, já que há 258 milhões de aparelhos celulares ativos, de acordo com a 35ª Edição da Pesquisa de Uso da TI, conduzida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Mesmo com garantia, as taxas de juros são altas

Em uma operação de empréstimo, o oferecimento de garantia visa o acesso a taxas de juros mais baixas, o que não acontece nessa modalidade. As taxas de juros praticadas estão entre 12,5% e 19,9% ao mês, o equivalente entre 310,99% e 819% ao ano, respectivamente.

Para se ter uma ideia, a Selic – taxa básica de juros do país – está atualmente em 10,50% ao ano. Além dos juros, o solicitante também terá de arcar com uma tarifa de cadastro (TAC), que vai de R$ 90 a R$ 150, e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), atualmente em 0,38% sobre o valor total (para prazos até 365 dias).

No próprio site da empresa há uma simulação de empréstimo de mil reais, com a taxa de juros mais baixa (12,5% a.m.) e o maior prazo oferecido: 12 meses. Neste caso, cada parcela seria de R$ 175,72, totalizando R$ 2.108,64, mais do que o dobro do valor recebido. Simulando o mesmo valor de empréstimo e prazo – na Calculadora do Cidadão do Banco Central –, mas utilizando a taxa mais alta (19,99% a.m.), TAC de R$ 100 e IOF, o total a ser pago seria de aproximadamente R$ 2.972,64, quase o triplo do valor recebido.

Falta educação financeira, sobra inadimplência

É importante destacar que a operação, feita por correspondente bancário, não é ilegal e todas as condições estão descritas no rodapé do site. Porém, ofertas financeiramente nocivas como essas só prosperam em países onde a população não tem educação financeira.

Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contabilidade (ANEFAC), 99,4% dos brasileiros não sabem o que são juros compostos. Não, você não leu errado. Apenas 0,6% da população do país sabe como os juros compostos funcionam.

Diante dessa realidade e com um alto número de pessoas que acham que empréstimos são soluções para a falta de dinheiro – quando, na verdade, são um ralo que drena boa parte do orçamento familiar –, esse tipo de negócio tende a crescer.

Com a lei e a desinformação a seu favor, provavelmente veremos mais correspondentes bancários oferecendo essa modalidade, o que pode fazer com que os números da inadimplência no país – que já são muito ruins – fiquem ainda piores.