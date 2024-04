Imposto de Renda 2024: Tudo o que você precisa saber na hora de fazer a sua declaração

Alto contraste

A+

A-

Léo, o robô da Receita Federal pode ajudar a saber se precisa declarar o IR ou não Léo, o robô da Receita Federal pode ajudar a saber se precisa declarar o IR ou não (Divulgação)

Com o objetivo de facilitar o preenchimento da declaração de Imposto de Renda 2024, reunimos aqui as principais informações.

Quem deve declarar?

• Pessoas cuja soma de rendimentos tributáveis ficar acima de R$ 30.639,90

• Pessoas que tiveram receita bruta rural superior a R$ 153.199,50

• Exemplos de rendimentos tributáveis: salário, aposentadoria, pensão do INSS ou de outros órgãos públicos, renda como autônomo, recebimentos de aluguéis de imóveis, etc.

• Também deve declarar quem recebeu em 2023 rendimentos não tributáveis, como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por exemplo, acima de R$ 200 mil

• Pessoas que tinham bens (até 31/12/2023) que, somados, ultrapassam o valor de R$ 800 mil (considerar o valor de compra) também são obrigadas a declarar

• Quem teve ganho de capital (lucro) na venda de um carro ou imóvel, por exemplo (ter vendido por um valor maior do que pagou) em 2023.

OBS: Valores indenizatórios de FGTS, indenizações por acidente de trabalho e outras verbas ligadas à atividade profissional não pagam imposto.

Quem pode estar isento?

• Pessoas que receberam rendimentos tributáveis abaixo de R$ 30.639,90 (e que preencham os demais requisitos). Quem recebeu até dois salários-mínimos por mês, por exemplo, também pode estar isento.

• Aposentados e pensionistas acima dos 65 anos (há uma cota extra de isenção, veja mais abaixo em “Quais são os valores das deduções no Imposto de Renda?”)

• Aposentados com doenças graves previstas em lei

Quais são as doenças graves que podem gerar isenção?

Para solicitar isenção é preciso apresentar um laudo pericial emitido pelo Serviço Único de Saúde (SUS). Não são aceitos laudos emitidos por médicos particulares ou de planos de saúde.

Confira a lista de doenças previstas

• Tuberculose ativa

• Alienação mental

• Esclerose múltipla

• Câncer

• Aids

• Cegueira

• Hanseníase

• Paralisia irreversível e incapacitante

• Cardiopatia grave

• Doença de Parkinson

• Espondiloartrose anquilosante

• Nefropatia grave

• Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante)

• Contaminação por radiação

• Fibrose cística (mucoviscidose)

• Hepatopatia grave

• Síndrome de Talidomida

O que significa estar isento?

Estar isento não significa ser automaticamente dispensado de declarar o IR 2024, mas sim, que a pessoa pode não ter de recolher o pagamento do imposto. Há outras regras que obrigam a entregar a declaração (descritas acima em Quem deve declarar?)

Quais são os valores das deduções no Imposto de Renda?

• Dedução por dependente: R$ 2.275,08 anual (valor mensal R$ 189,59)

• Limite anual de despesas com educação: R$ 3.561,50

• Limite anual de desconto-padrão: R$ 16.754,34

• Para gastos com saúde (que sejam devidamente comprovados) não há limite de valor

• Para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos há uma cota extra de isenção: R$ 24.751,74 anual (a soma inclui o 13º salário)

Como posso declarar o IR 2024?

Acesse o site e escolha se quer fazer a declaração on-line, se deseja baixar e instalar o programa do IR 2024 no computador para preencher off-line (e depois subir a declaração preenchida) ou baixe o aplicativo Meu Imposto de Renda 2024 no celular ou tablet. A app está disponível na App Store (para IOS) ou Google Play (para Android).

Qual é o prazo para entrega da declaração?

A Receita Federal começou a receber as declarações em 15 de março e o prazo vai até 31 de maio. Quem perder o prazo terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o valor maior.

Quais são os prazos para restituição?

As datas de pagamento da restituição serão divididas em 5 lotes:

1º lote – 31 de maio

2º lote – 28 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 30 de agosto

5º lote – 30 de setembro

Ainda tem dúvida se precisa declarar?

A Receita Federal criou um robô chamado Léo que pode ajudar a saber se é preciso fazer a declaração ou não. Entre no site e clique em Imposto de Renda. No canto inferior direito aparecerá o ícone “Pergunta pro Léo!”. Ao clicar no ícone do leãozinho, será aberta uma janela de conversa com diversas opções de tira-dúvidas.