Personal de modelos famosas conta como obter resultados com treinos de 5 minutos Megan Roup treina algumas das famosas Angels da marca Victoria's Secrets e adapta exercícios à rotina mesmo com pouco tempo Viva a Vida|Do R7 14/10/2024 - 13h56 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h56 )

Barbara Palvin, modelo angel da Victoria's Secrets Reprodução Instagram/@realbarbarapalvin/11.10.2024

As modelos da famosa marca de lingerie Victoria’s Secrets voltam às passarelas nesta terça-feira (15), em Nova York, depois de uma pausa de 5 anos. A personal trainer Megan Roup, que atende algumas Angels como Karlie Kloss e Miranda Kerr, contou o segredo de como ter o corpo delas de forma saudável, sem precisar passar duas horas na academia.

O método usado pela personal consiste em ter resultados adaptando exercícios físicos de baixo impacto para se encaixar na rotina. O que significa que, se você tem pouco tempo, não precisa deixar de fazer, basta praticar os exercícios certos no tempo que tem. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Megan é mãe de dois filhos, fundadora do The Sculpt Society, um programa de condicionamento físico on-line e, aos 38 anos, conquistou muitos seguidores nos últimos sete anos.

“Por muitos anos, a boa forma foi algo muito sério”, diz Megan. “Vamos torná-la divertida novamente e transformar a maneira como vemos os exercícios.”

Em suas redes e plataforma, a profissional publica vídeos que vão desde exercícios de corpo inteiro de 50 minutos até ‘rapidinhas’ de cinco minutos.

“Eu adoro as opções curtas e rápidas da Megan. Você realmente sente que está obtendo ótimos resultados”, disse a supermodelo Kerr, mãe de quatro filhos.

Megan, que já foi dançarina e modelo, contou que o programa surgiu de experiências quando tinha pouco mais de 20 anos e lutava com a imagem corporal. Ela estava estressada e exausta por causa de exercícios excessivos, dietas ioiô e compulsão alimentar. Megan explicou que só conseguiu sair desse ciclo quando começou a ouvir o corpo e fazer exercícios de baixo impacto e menos cardio.

Personal trainer Megan Roup conta com modelos da Victoria's Secret, incluindo Karlie Kloss e Miranda Kerr, entre sua clientela Reprodução Daily Mail/14.10.2024

“Eu sentia que tinha que malhar por horas para valer a pena. Mas a mentalidade de tudo ou nada de, ‘se eu não consigo fazer horas por dia, então não farei nada’ faz com que você seja mais sedentário. Dizer: ‘estou fazendo este treino de braço de cinco minutos’ causa um impacto real”, explicou.

Aqui, Megan descreve os passos a serem seguidos para maximizar sua aptidão física – e, como ela diz, “devolver a alegria ao treino”.

Comprometa-se com menos

Megan disse que teve a ideia de criar uma experiência fitness que fosse acessível, divertida e adaptada às diferentes necessidades em diferentes momentos. Para ela, ser fitness não é para os próximos 30 ou 60 dias, é para o resto da sua vida. Por isso, o treino precisa funcionar com o seu estilo de vida e ser sustentável. '

“Parece contraintuitivo, mas eu malho menos agora do que nunca, e nunca me senti melhor, tanto física quanto mentalmente. Meu mantra é: ‘Comprometa-se com menos, para que você possa aparecer mais”, explicou.

Comparecer regularmente, mesmo que seja para um treino de cinco minutos, criará um hábito de se movimentar e se exercitar, podendo, portanto, ser sustentável por toda a vida.

Treino de baixo impacto para o corpo todo

Nenhum equipamento é necessário e é possível fazer apenas cinco minutos de movimento. No dia seguinte, caso sentir vontade, faça todos os cinco. Eles são treinos rápidos, ou seja, exercícios curtos, mas eficazes. Megan aconselha fazer escutando música e diz que eles trazem energia para o dia.

1. O alcance lateral

Traga os cotovelos para o lado do corpo, palmas para cima. Estenda os braços para o lado. Crie resistência, imagine que você está se movendo na água. Repita 24 vezes para fortalecer os braços e abrir o peito e ombros.

2. A estocada dividida

Com uma perna para frente, alinhando o joelho com o tornozelo e a outra para trás, dobre os joelhos, subindo e descendo. Depois alterne as pernas. Mantenha o peso no calcanhar da frente para levantar. Inspire na descida, expire na subida. Faça 12 vezes de cada lado para fortalecer as pernas e o bumbum.

3. Prancha cruzada

Posicione-se na prancha com o peso do corpo nos antebraços, cotovelos e dedos dos pés, contraindo o abdômen o tempo todo e respirando com firmeza. Cruze o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo e volte o pé para trás.

Faça isso oito vezes e repita no lado esquerdo. Então, abaixe quatro vezes no seu lado direito e quatro no seu lado esquerdo. Depois repita mais duas vezes para cada lado e então faça oito repetições simples, sendo quatro de cada lado. Este exercício é benéfico para corpo inteiro e ajuda a desenvolver os músculos do abdômen.

4. O cão de caça

Entre na posição de mesa ficando de quatro. Estenda a perna direita para trás e o braço esquerdo para frente, dobre o joelho direito e o cotovelo esquerdo, um indo em direção ao outro.

Faça de 12 a 24 vezes e repita no lado esquerdo para criar força e músculos no bumbum e abdômen.

5. Toques de calcanhar

Deitado de costas, com os joelhos dobrados em uma posição de 90 graus sobre os quadris, coloque as mãos atrás da cabeça e levante colocando força no abdômen com os ombros ligeiramente para cima. Bata o pé direito no chão e traga-o de volta aos 90 graus.

Repita 12 vezes e depois mova para o lado esquerdo para fortalecer o abdômen.

Exercício livre

Descubra qual estilo de movimento é divertido para você, algo que quase não pareça exercício para fazer quando tiver tempo livre e incorporar na agenda, tornando-o um hábito.

“Adoro caminhar, mas não se trata de contar passos religiosamente. Mesmo que você esteja saindo só para tomar um café, você está tomando um pouco de vitamina D e ar fresco, e essas pequenas coisas farão você se sentir bem”, contou Megan.

Coma a pizza

Megan gosta de incluir a ‘alimentação intuitiva’, ou seja, confiar no corpo para lhe dizer o que ele precisa, sem julgamento. Ou seja, depois de um treino, ela costuma comer o que a faz sentir satisfeita e energética.

“Anos atrás, eu estava em uma constante de dietas intermitentes. Eu era consumida por isso, e era exaustivo. Se eu comesse uma fatia de pizza ocasionalmente, havia sentimentos de vergonha, ou uma sensação de que eu precisava queimar as calorias”, desabafou.

Hoje, Megan escolhe encarar a comida e a entender como energia. Quando ela está com vontade de comer um pedaço de pizza, ela come e aproveita.