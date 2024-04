Desta vez, nosso destino é a pequena Moeda

Alto contraste

E de estrada em estrada, vamos descobrindo novas histórias. O bom de viajar é ter a certeza que todos os lugares podem ser surpreendentes, basta termos o olhar atento para que o inesperado aconteça. E, desta vez, fomos fisgados pelos encantos de Moeda.

Moeda é uma pequena cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, de apenas 5 mil habitantes. Pequena no tamanho, mas cheia de curiosidades que nos surpreendem. Sua história, por exemplo, tiveram início com a criação de uma fábrica clandestina de cunho de moedas, daí a origem do seu nome. Ainda hoje podemos encontrar as ruínas desta fábrica que atualmente é Patrimônio Histórico da cidade.

Ao chegarmos em Moeda fomos recebidos pela Lucilene, secretária de Cultura e Turismo do município e apaixonada pelas histórias daqui. Batemos um papo animado e curiosidades não faltaram. E foi ela que nos levou para conhecer diversos cantinhos da cidade.

Uma parada obrigatória para quem passa por aqui é o Bar do Raimundo, ponto de encontro tradicional de moradores e turistas. O bar foi fundado pelo Raimundo e seu irmão em 1949, mas há alguns anos é o Ernani, filho do seu Raimundo, que administra tudo por aqui.

E, com muito bom humor, o Naninho, como é conhecido, nos contou, com orgulho, as histórias do seu pai e do bar, que é o tipo de lugar que você encontra de tudo um pouco, passando por antiguidades, produtos do dia a dia, tira gostos, até conversas bem animadas. Tudo regado com muita diversão.

E é esse “jeitim mineiro“ do Naninho que faz do bar do seu Raimundo um lugar único. Por falar em “jeitim mineiro“, Moeda, apesar de estar tão próxima da capital, ainda conserva a tranquilidade e a hospitalidade do interior. Aqui, tudo é motivo para um dedo de prosa e um bom cafezinho. E foi assim que andando pra lá e pra cá, encontramos uma deliciosa receita típica do interior mineiro: a carne na lata... Hum... Impossível resistir…

Depois de nos deliciarmos com as iguarias locais, partimos para explorar as belezas naturais de Moeda e, guiados pela Franciele, que é filha da terra e também apaixonada por tudo isso aqui, descobrimos que a cidade também pode ser o destino ideal para quem quer passar bons momentos na natureza. A dica dela foi essa cachoeira linda aí.

E para encerrar nossa jornada com chave de ouro, nos deparamos com uma hospedagem super divertida e peculiar, inspirada no universo do filme Hobbit. Um verdadeiro charme que nos fez sentir como se estivéssemos em uma aventura épica! Olha que lindeza!

E como toda boa história merece uma trilha sonora, fomos presenteados pelo violeiro e cantor Higo Moura com uma música linda homenageando Moeda.

Para conhecer um pouco mais sobre Moeda, assista abaixo ao programa completo e não se esqueça de conferir outros episódios de "Achamos em Minas" no Play Plus. Prepare-se para se surpreender e encantar com as maravilhas escondidas de Minas Gerais.

