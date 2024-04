Encontros, histórias e carinho pelo interior: quando um entrevistado se torna um amigo querido

Alto contraste

A+

A-

Um dos grandes prazeres que tenho quando viajo, seja a trabalho ou a passeio, é conhecer pessoas. Cada entrevistado que passa pelo Achamos em Minas abre a porta de sua casa e de sua vida para nos receber. Isso, além de um grande privilégio, é uma grande responsabilidade, afinal, quando essas portas se abrem, abre-se também uma bagagem enorme de sonhos, histórias, alegrias, confissões, projetos. Abre-se um universo enorme que é cada um de nós.

Assim, o Achamos nos proporciona a possibilidade de conhecer desde artesãos habilidosos e talentosos a agricultores dedicados e cheios de projetos, de professores inspiradores e incansáveis a comerciantes vibrantes e criativos.

O interior de Minas é um verdadeiro caldeirão de diversidade. O que não falta para o mineiro é inspiração entre essas nossas montanhas. E vamos além, cada um desses encontros revela não apenas um ofício, mas uma parte da alma do lugar, enraizada na tradição de cada um desses mineiros.

O ponto de partida para chegarmos a um entrevistado, na maioria das vezes, é sua profissão. Mas depois de uma boa prosa, um cafezinho e uns queijinhos, como manda a boa tradição mineira, o papo ganha vida e a entrevista fica muito mais interessante. E assim, não são apenas os ofícios que tornam esses encontros memoráveis; são as histórias por trás deles que fazem toda a diferença.

Publicidade

E foi isso que aconteceu com o Tomás Aquino, um entrevistado que se tornou uma pessoa muito querida. Daquelas que os encontros são raros e rápidos, encontros só de gravação, mas de grande carinho e cumplicidade. O Tomas é daqueles mineiros apaixonados e apaixonantes. Um mineiro cheio de sonhos e vida.

Conheci o Tomas há uns 15 anos, em uma gravação em Ipoema, e desde então tenho esse carinho enorme por ele. Quando tive a oportunidade de voltar na cidade para gravar o Achamos (uns 10 anos depois) fiquei super feliz com a possibilidade de reencontrá-lo, pensei que falaríamos sobre o turismo, sobre a cidade, sobre a família e amenidades. Mas, quando cheguei lá, a surpresa… O Tomas tinha dado vida a um projeto lindo, um projeto que envolvia não só os seus sonhos, mas os sonhos e ofícios de seu pai e de seu avô: o Museu da Pharmacia José Gomes da Silveira, o segundo museu da farmácia de Minas e o quinto do Brasil!

Publicidade

Quando entramos no Museu, somos levados a uma viagem de volta ao tempo. Instrumentos, remédios, itens que contam não só a história da farmácia, mas a história da própria medicina no Brasil. Um lugar lindo, cheio de curiosidades. E o melhor, claro, é ser guiado pelo olhar sensível do Tomas, que é um apaixonado por tudo aquilo. Fiquei encantada com o Museu.

Durante a visita, conseguimos colocar o papo em dia, relembrar histórias, trazer um pouquinho do passado para o presente. Como sempre, uma visita rápida, mas cheia de significados.

Publicidade

E assim, em cada conversa, em cada gravação, em cada sonho dividido no caminho do Achamos em Minas, enriqueço minha jornada e me lembro da beleza que é a conexão humana. Pelas estradas do interior de Minas, descubro não apenas novos lugares, mas também novas perspectivas, novas amizades e novas razões para continuar explorando os caminhos que a vida me leva.

E dessa forma, algumas pessoas que cruzam meu caminho durante essas viagens se tornam mais do que simples entrevistados; elas se transformam em amigos queridos, amigos que transcendem o tempo e a distância. E que talvez elas nem saibam disso…

Valeu, Tomas! E a gente ainda se encontra por esse mundão para dividir histórias! Fiquei sabendo que o museu está cheio de novidades, em breve quero voltar aí :)

E para quem não conhece Ipoema, fica a dica. A cidade, que é distrito de Itabira, oferece diversas opções de entretenimento. Além do Museu da Pharmácia, a região é rica em belezas naturais e é a capital do tropeirismo. Outro passeio imperdível por lá é o Museu do Tropeiro. ;)

Para conhecer um pouquinho de Ipoema, assista o Achamos em Minas aqui ;)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.