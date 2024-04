Em busca de um novo destino: como é a preparação para as nossas viagens E, no nosso caminho, um mundo de descobertas nos esperando

Chegou a hora de guardar na bagagem as descobertas e lembranças desta terra chamada Vale do Jequitinhonha e partir em busca de uma nova aventura. Afinal, Minas é um mundo de encantos e destinos fascinantes.

Nossas viagens sempre começam muitas semanas antes de, realmente, partirmos. Sempre traçamos uma rota onde poderemos passar por várias cidades. Pesquisamos lugares, histórias, personagens, gastronomia local e as belezas naturais da região.

É difícil escolher alguns poucos destinos porque, à medida que pesquisamos, novos caminhos vão surgindo, outras ideias e muitas descobertas. A gente começa a imaginar um por do sol em um lugar, as boas risadas que os entrevistados vão nos proporcionar, os gostos que vamos encontrar, e a gente percebe que todo lugar é um universo de histórias e descobertas em potencial, o importante é lembrarmos de manter nossos sentidos abertos ao novo porque é ali que as novas histórias aparecem.

Tomando um cafezinho na padaria ou batendo papo em um banco de praça já descobri diversas histórias que entraram para o Achamos em Minas. Lembro de uma vez que me hospedei em Paraisópolis. Assim que cheguei na pousada senti um cheirinho tão gostoso e procurando dali e daqui, descobri que a Jandira, proprietária da Pousada, faz um bolo tradicional na cidade, o famoso bolo de banana da Jandira.

Dá uma olhada no vídeo e fique com água na boca... Além de delicioso, o bolo é lindo!

Não nego que, algumas vezes, tudo dá errado: chove, o entrevistado não aparece, o bolo não cresce… mas, com o tempo, a gente aprende que o melhor é deixar a vida nos surpreender e os momentos difíceis podem se tornar histórias memoráveis.

Lembro de uma vez que fui em busca da cidade de Catas Altas da Noruega, peguei um ônibus e parei em Catas Altas. Eu não tinha ideia que Minas tinha duas cidades com nomes tão parecidos.

Mas essa confusão proporcionou grandes histórias para o Achamos, lá fiz um programa sobre a cidade e vários outros sobre personagens dali. Foi lindo demais! Ainda bem que não cheguei em Catas Altas da Noruega. Aliás, para quem quiser conhecer um pouco sobre Catas Altas, assista ao vídeo abaixo. É um daqueles lugares que ganha um pedaço especial no coração da gente.

E assim, o mundo está à nossa espera, repleto de possibilidades e surpresas, esperando que a gente embarque em uma nova aventura.

