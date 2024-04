Você já ouviu falar de Serra dos Alves? 

Alto contraste

A+

A-

Serrá dos Alves é um lugar onde a tranquilidade toma conta da gente e os ponteiros do relógio parecem desacelerar para aproveitarmos cada segundo. O tempo tem seu próprio ritmo, mais sereno e generoso, aqui não existem pressas nem urgências Os ruídos da cidades são substituídos pelo canto dos pássaros e por silêncios difíceis de encontrarmos em outros lugares. Serra dos Alves é um vilarejo perdido entre as montanhas de Minas, um encanto que todos deveriam conhecer. Se este pequeno paraíso ainda não está na sua lista de desejos, pode acrescentá-lo. Eu garanto... Serra dos Alves é daqueles lugares que a gente nunca mais esquece.

Quando cheguei no vilarejo fiquei impressionada com a grandeza de tanta simplicidade. Casas rodeiam a praça principal, senhoras observam a vida de suas janelas, senhores com seus chapéus passam por nós e nos cumprimentam com o tradicional “ooopaaa!” tão característico do povo mineiro e as crianças brincam tranquilamente na praça. Aqui não há correria.

Ao pé de uma serra linda, em meio a natureza e com esse ritmo de vida bem particular, o vilarejo é o lugar ideal para recarregarmos as energias. Um oásis de sossego a apenas 100 km da capital mineira, localizado no distrito de Senhora do Carmo, no município mineiro de Itabira, o vilarejo tem em torno de 100 habitantes e é cercado por cachoeiras, cânions, trilhas e natureza exuberante.

Chegando lá fomos recebidos pelo Carlos Andrade, presidente do Instituto Bromélia, conhecido como Cabeça, e foi ele que nos levou para esse passeio entre histórias e visuais incríveis da região. Entre uma prosa e outra ele nos contou diversas curiosidades do lugar, falou sobre as delícias de viver em um local assim e, claro, nos fez caminhar… Para quem gosta de natureza, aqui é o lugar ideal, para qualquer lado que andamos, descobrimos lugares maravilhosos e uma diversidade de paisagens que surpreendem e encantam.

Publicidade

Começamos o dia cedo e nosso primeiro passeio foi subir a famosa Serra dos Alves, serra que deu nome ao vilarejo, foram aproximadamente 5 km de caminhada. No caminho é possível encontrar uma diversidade de flora que chama a nossa atenção. É uma caminhada tranquila, de muita contemplação e belezas. E chegando lá em cima… o visual e de tirar o fôlego…

Revigorados com este visual incrível, descemos a serra cheios de disposição para conhecer os outros atrativos daqui. Programas para quem curte a natureza não faltam e, como essa região é conhecida por suas diversas cachoeiras, fomos em busca de uma das mais famosas, a Cachoeira do Bongue. E ela é incrível! Chegamos em um dia que ela estava muito cheia, aquele dia perfeito para contemplarmos a força da natureza, infelizmente, não deu para dar um mergulho, mas valeu a pena pela beleza que vimos ali. Com cerca de 50 metros de altura, é um dos principais pontos turísticos de Serra dos Alves.

Publicidade

Além das cachoeiras, os parques naturais de Serra dos Alves também são um grande atrativo e valem a pena conhecer. O Parque Natural Municipal do Alto Rio do Tanque, por exemplo, é daqueles lugares inesquecíveis que atrai turistas não só de Minas, mas de todo Brasil. Foi criado em 2008 e 95% das pessoas que fazem a gestão dele, através do Instituto Bromélia, são moradores da comunidade.

Com diversas cachoeiras, o parque esconde tesouros naturais que impressionam qualquer um que passe por ali. Visitamos dois dos principais pontos de lá: a Cachoeira Dois Córregos e o Caniôn dos Marques, pra falar a verdade, não sei qual dos dois foi o meu preferido. Ambos são lindos e incríveis. Só mesmo fazendo este passeio para entender a grandeza de tudo ali. A caminhada é tranquila. Fomos em um dia que o sol forte intercalava com pancadas de chuva e tudo foi pura diversão.

Publicidade

Muito mais do que uma atração turística, o Parque Alto Rio do Tanque é uma experiência que nos conecta de uma forma única com a natureza, o único ponto ruim é que, como tudo tem seu fim, tivemos que nos despedir do parque.

Terminamos o dia batendo papo com alguns moradores dali. A simplicidade, a generosidade e a hospitalidade fazem de Serra dos Alves um lugar mais especial ainda. E, ao som do Cabeça, nosso anfitrião nesse lugar tão especial, terminamos nosso passeio.

Serra dos Alves é esse refúgio de tranquilidade, onde não existe espaço para a agitação do mundo, um lugar onde conseguimos nos desconectar das preocupações e somos convidados a relaxar e contemplar as belezas dessas nossas Minas tão gerais. Quer conhecer um pouquinho mais? Então assista o programa na íntegra aqui.

Para assistir outros episódios do Achamos em Minas, acesse o Play Plus e faça uma boa viagem :)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.