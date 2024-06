Olaria: conheça o cantinho em Minas com o incrível Parque Serra Negra da Mantiqueira Em busca de descobertas, achamos esta pequena cidade no interior de Minas Gerais

Durante alguns dias rodei algumas cidades do Circuito Serras de Ibitipoca e descobri lugares lindos e surpreendentes, como a linda Lima Duarte, a charmosa vila de Ibitipoca, a surpreendente Rio Preto e a singela Santa Rita de Ibitipoca. Foram dias maravilhosos, com gente hospitaleira, lugares fantásticos e aquelas histórias que só o mineiro sabe contar.

A charmosa vila de Ibitipoca Ibitipoca (Foto Mauro Ferreira)

Nesta viagem, em cada uma dessas cidades, todos comentavam sobre as belezas do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, o mais novo parque da região que atrai a curiosidade de muita gente.

E, claro, que também atraiu a minha, né? Aí, lá fomos nós em busca desse parque.

Percorrendo a região de Olaria (Mauro Ferreira)

O parque, que está localizado entre os municípios de Lima Duarte, Rio Preto, Santa Bárbara de Monte Verde e Olaria, é uma unidade de Conservação de Proteção Integral e foi criado em 2018. Com uma rica biodiversidade, já tem sido considerado por muitos como uma das grandes joias do nosso estado.

Decidimos, então, seguir para Olaria, uma de suas entradas, para também conhecer um pouco dessa cidade de nome tão particular. Chegando lá, fomos recebidos pelo Gestor da IGR Serras de Ibitipoca, o Márcio Lucinda, que, claro, começou nosso papo explicando justamente o nome da cidade que, sim, recebeu este nome por já ter sido sede de algumas olarias.

Conhecendo as histórias de Olaria Em um bate papo com o Gestor da IGR Serras de Ibitipoca, Márcio Lucinda (Mauro Ferreira)

Olaria é um daqueles lugares delicados e gostosos de conhecer. Com uma praça tranquila, povo hospitaleiro e muito sossego, dá vontade de passar alguns dias por lá. E foi nesse clima que fui dar uma volta por esta cidade que tem menos de 2 mil habitantes e um potencial turístico gigante. Comecei meu passeio pelo Museu João Eloi, um museu simples que guarda um pouco da história da cidade, de seus moradores ilustres e costumes de Minas.

No Museu João Eloi Entre histórias e causos, a guia Luana nos apresentou um pouco do museu (Mauro Ferreira )

Bem, como sabia que um dia era pouco para conhecer a região, dei uma volta rápida pelo museu e segui para o parque. Fomos acompanhados por duas pessoas super animadas e apaixonadas pela região e pelas belezas daqui, o Márcio Lucinda e o Tales Antônio, que é analista ambiental do IEF. Papo gostoso e pé na estrada.

15 km separam o parque da cidade.

No caminho, muitas histórias, com direito a algumas paradas para apreciar o visual e conhecer um pouco das particularidades da natureza daqui. Nem vimos o tempo passar. O caminho já é uma grande atração.

Com Márcio Lucinda e Tales Antônio Com uma rica biodiversidade, a região surpreende a todo instante (Mauro Ferreira )

Chegando lá, a surpresa!

E fica fácil entender o porquê do parque estar sendo considerado uma das grandes joias do nosso estado. O Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira é incrível!!!!

Em um dia é impossível conhecer o parque todo, então, decidimos escolher apenas um ponto e caminhar até lá. A atração escolhida foi a Cachoeira do Marciano. Caminhamos bastante, mas valeu a pena demais! Por quê? Dá uma olhada nesse visual!

Cachoeira do Marciano Um dos grandes atrativos do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (Mauro Ferreira)

Pois é… e isso é apenas uma das cachoeiras deste parque que possui outras três: a Cachoeira do Nariz, a Cachoeira de Baixo e a Cachoeira da Pedra Amarela, além de 209 nascentes catalogadas em sua área e diversos poços. Dá pra imaginar?

Ê Minas que sempre encanta e surpreende…

Minas e suas belezas O parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira é uma das grandes joias do estado (Luciana Katahira)

Mas, atenção, por enquanto, para visitar o parque ainda é necessário estar acompanhado com um guia local autorizado.

E claro que o passeio não terminou por aqui, afinal, estamos em Minas e todo mundo que passeia por aqui sempre é convidado para degustar algumas das nossas delícias... Na Fazenda Rancho das Gerais encontramos a família do Aílton que nos recebeu com uma tradicional comida mineira.

Na Fazenda Rancho das Gerais Fomos recebidos com o maior carinho pela família do Aílton (Mauro Ferreira )

No menu: chouriço caseiro com um angu de fazenda… Você não tem ideia da delícia… E, claro, acompanhados de uma boa cachacinha e sobremesa.

Minas é pura hospitalidade E sinônimo de comida boa (Mauro Ferreira )

E isso é só um pouquinho de Olaria, uma pequena cidade que surpreende pelo seu potencial turístico e pela forma que somos recebidos. A cidade é um encanto e a vontade é ficar por aqui…

Mas é hora de colocar o pé na estrada!

E se você quiser acompanhar um pouco mais da nossa viagem, assista o Achamos em Minas completo.

E lembre-se: para assistir outros episódios do Achamos em Minas, dê um pulinho no Play Plus.

