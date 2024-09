Paque Nacional Cavernas do Peruaçu é lugar mágico com beleza de tirar o fôlego E a nossa viagem pelo norte de Minas Gerais continua... Achamos em Minas|Luciana KatahiraOpens in new window 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



Parque Nacional Cavernas do Peruaçu Luciana Katahira

Imagine um lugar mágico… Daqueles que impressionam qualquer um… Um pedaço do mundo que você se sente minúsculo frente a uma imensidão de beleza de tirar o fôlego. Pois é, foi assim que me senti ao chegar ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.

O parque, que há muitos anos estava na minha lista de “lugares que ainda vou conhecer”, superou todas minhas expectativas.

O dia começou cedo. Saímos de Januária e seguimos a rota do Circuito Turístico Velho Chico. Desta vez, nosso destino foi o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O parque, que pertence aos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, é a grande atração da região.

Combinamos de encontrar com a Camila, a condutora de turismo que iria nos acompanhar, no distrito de Fabião, um pequeno lugarejo de aproximadamente 700 moradores que pertence à Januária e é puro sossego.

O distrito recebeu este nome por causa de um fazendeiro chamado Fábio, que era dono de todas essas terras da região. O tempo passou, mas o distrito segue na mesma tranquilidade. É um daqueles lugares que a gente nem vê a vida passar.

Distrito de Fabião, Januária Mauro Ferreira

Chegando lá, encontrei uma das guias de turismo mais simpáticas que já conheci, super gente boa, animada e apaixonada pelo Peruaçu. Entre um papo e outro, além do parque, a Camila me falou sobre os personagens, os sabores e os artistas da região.

Claro que fiz questão de conhecer alguns deles. Apertamos o passo e lá fomos nós. Afinal, também precisávamos de tempo para explorar, ao máximo, o famoso Parque.

Batendo um papo com a Camiila, guia de visitantes do Peruaçu Mauro Ferreira

O primeiro personagem que conheci por lá foi o seu Getúlio, um ex-minerador que hoje é guia de turismo e um dos grandes protetores do parque. Em um papo gostoso ele me contou um pouco de suas experiências de vida, como se encantou por este novo mundo e se tornou um defensor da natureza da região.

A vontade era passar horas numa prosa tranquila com o seu Getúlio. Mas a gente tinha que apressar o passo porque, pelo que me disseram, a gente tinha muito o que descobrir por ali.

Seu Getúlio, morador do distrito de Fabião Mauro Ferreira

Um lugar como este, claro, inspira qualquer um. E foi falando sobre inspiração que a Camila nos contou um pouco da história da Vanusa, uma ceramista que adora moldar, no barro, o que ela vê por ali. Animais e indígenas são a sua grande paixão.

Seguimos, então, em busca da Vanusa, na comunidade do Janelão. E foi na beira do rio que batemos um papo com ela, que nos contou como toda aquela região influencia sua arte e seus sonhos. Foi uma delícia ver esta artesã dando vida a obras singelas, mas de grandes significados.

A ceramista Vanusa, da comunidade do Janelão Mauro Ferreira

Bem, e se este lugar inspira a arte, imagina a gastronomia. Quando a fome bateu, a Camila nos levou para conhecer a cozinha sertaneja da Associação Professora Ana Maria, que também fica na região. Lá conheci mulheres que encantam pelos saberes de uma cozinha raiz, uma cozinha tradicional, cheia de lembranças e histórias.

E foi a Lourdes quem preparou o famoso e tradicional peixe seco com abóbora. O peixe é uma delícia, uma receita de avó barranqueira, com tempero de lembranças e cheio de emoção. Impossível não voltar à cozinha de outros tempos da família da Lourdes. O fogão a lenha, as risadas, as lembranças e o temperinho fazem este peixe ser mais delicioso ainda.

As mulheres da cozinha sertaneja Mauro Ferreira

Energias recarregadas e lá fomos nós rumo a uma das grandes joias do nosso estado: o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A poucos quilômetros do distrito, o parque é uma unidade de conservação criada em 1999.

No total, são 11 atrativos abertos ao público, distribuídos em 56 mil hectares. Pra você ter uma ideia, corresponde a duas Belo Horizontes, ou seja, o parque é enorme!!!

Impossível conhecer tudo em apenas um dia. Resolvemos, então, conhecer um dos circuitos mais famosos, o circuito da Gruta do Janelão.

No Circuito do Janelão Mauro Ferreira

E se a Camila já tinha me deixado encantada com as histórias e personagens que me apresentou até então, quando chegamos no parque o meu encanto multiplicou. Cada árvore, cada bichinho escondido entre as folhas, cada pegada, cada pintura rupestre, era um novo universo que se abria, cheio de histórias e detalhes. Cada um mais apaixonante que o outro.

Você conhece o mocó? Mauro Ferreira

Já tinha visto muitas fotos, reportagens e vídeos sobre o Peruaçu, mas nada, nada mesmo, se equipara ao que vivi aqui. A sensação que temos quando entramos no parque é que somos transportados para outro mundo.

Explorando os encantos do Peruaçu Mauro Ferreira

Nosso objetivo era chegar no famoso Janelão e na “perna da bailarina”, a maior estalactite do mundo, segundo o Guiness Book. Mas no caminho os encantos eram diversos: 4 claraboias incríveis, uma delas, e a que me chamou mais atenção, em formato de coração, o rio Peruaçu que passa dentro da gruta, uma ponte que liga as cidade de Januária e Itacarambi e por aí foi…

A claraboia do coração, do Peruaçu Mauro Ferreira

E depois de uma caminhada incrível, chegamos ao famoso Janelão.

Um dos muitos encantos do Peruaçu Mauro Ferreira

Lá também se localiza a famosa “perna da bailarina”. E, aos seus pés, um quadro comparativo mostrando a dimensão desta estalactite… Dá uma olhada no nosso tamanho perto dela. Somos minúsculos perto da perna da bailarina.

A famosa perna da bailarina Mauro Ferreira

Caminhar pelo Parque Nacional do Peruaçu foi uma daquelas experiências inesquecíveis. Uma joia do nosso estado, um patrimônio de todos nós…

E pra você que quer conhecer um pouco mais deste lugar mágico, assista aqui ao programa completo que também está disponível no Play Plus.