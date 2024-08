Pelos caminhos do Velho Chico: uma viagem inesquecível no São Francisco E o norte de Minas nos reservou grandes e boas surpresas Achamos em Minas|Luciana KatahiraOpens in new window 13/08/2024 - 14h09 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h12 ) ‌



Amanhecer no Rio São Francisco Foto Luciana Katahira

Viajar por Minas é sempre uma grande descoberta. Se desviarmos a direção da rota, mudam-se os sotaques, os pratos típicos, a forma de receber, as belezas naturais e até as temperaturas. É como se viajássemos dentro de um país sem sair do nosso estado. Só mesmo percorrendo nossas estradas para entender esse nosso jeito mineiro de ser…

E isso é uma das grandes magias de Minas Gerais. Já são tantos anos viajando por aqui para gravar o Achamos em Minas e até hoje me encanto e me surpreendo com as histórias e as belezas mineiras.

Desta vez, seguimos para uma viagem pelo norte de Minas, terra do calor, do pequi, do povo hospitaleiro, dos mercados tradicionais e do nosso tão querido rio São Francisco.

Carinhosamente conhecido como Velho Chico, esse rio que nasce nas serras de Minas Gerais e cruza vários estados, unindo o Sudeste e o Nordeste, é fundamental para a agricultura e pecuária de várias regiões, gera energia e sustenta uma rica biodiversidade. Peça importante da nossa história, rota de navegantes e fonte de inspiração para poetas, artesãos e músicos.

Grupo Apoenah, de Itacarambi Mauro Ferreira.

E, desta vez, o Velho Chico também foi o guia da nossa rota. Visitamos algumas cidades que fazem parte do Circuito Turístico Velho Chico para ver de perto a influência desse rio na cultura, no jeito de ser, na gastronomia e na identidade das cidades que passamos.

A viagem foi linda, rica e surpreendente. Em cada cidade que passamos vimos a importância e a força do rio São Francisco, seja influenciando na gastronomia, nas profissões, na economia, na cultura, ou seja, unindo gerações pelas suas histórias.

Passamos por 4 das 10 cidades que fazem parte do Circuito Turístico Velho Chico: Januária, Itacarambi, Manga e São João das Missões (e ainda pudemos fazer um programa inteirinho dedicado ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu). E, claro, que nesta viagem conheci pessoas incríveis, experimentei comidas maravilhosas e diferentes. Você já ouviu falar no doce de cabeça de frade? Um doce super diferente, de Itacarambi, feito com esses cactus aí e é delicioso!

Doce de cabeça de frade de Itacarambi Foto Mauro Ferreira

Tive a oportunidade de conhecer um daqueles lugares que estavam na minha lista de desejos: o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Que lugar maravilhoso! Daqueles lugares que deixam qualquer um de queixo caído tamanha a beleza que a gente encontra lá.

Parque Nacional Cavernas do Peruau Foto Luciana Katahira

E os visuais do Parque Estadual da Mata Seca, em Manga, também não ficam para trás. Esta aí é uma barriguda do parque, dá uma olhada no tamanho dela. É de impressionar...

Barriguda do Parque Estadual da Mata Seca Foto Mauro Ferreira

E, claro que não poderia deixar de fora os tradicionais mercados de Minas. O de Januária foi delicioso conhecer.

Mercado Municipal de Januária Mauro Ferreira

E em São João das Missões pude visitar uma das aldeias do povo xakriabá.

Aldeia Xakriabá, em São João das Missões Mauro Ferreira

E, claro que navegar pelas águas do Rio São Francisco foi um privilégio...

Navegando pelo Rio São Francisco Foto Luciana Katahira

Foram dias inesquecíveis! Viajar pelas águas do rio São Francisco, através de suas histórias, personagens, cultura é algo indescritível! Sim, foi uma viagem fantástica e eu vou contar um pouquinho sobre cada uma das cidades que passamos nos próximos posts ;) O post de hoje foi só pra te deixar curioso sobre o que vem por aí. ;)