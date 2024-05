Rio Preto: um pezinho em Minas e outro no Rio de Janeiro

Alto contraste

Rio Preto e seus encantos Rio Preto é uma cidade rica em cultura e histórias (Mauro Ferreira )

Não há nada melhor do que ser surpreendido nas nossas viagens. Independentemente do destino que escolhemos, quando a vida nos reserva surpresas, a viagem fica melhor ainda. Foi isso que aconteceu em Rio Preto, uma pequena cidade mineira que está a alguns passos de terras cariocas. É só atravessar a ponte e já estamos no Rio de Janeiro.

Ponte que liga Minas ao Rio de Janeiro (Mauro Ferreira)





Ponte Minas-Rio Ponto da União: a ponte que liga Minas ao Rio de Janeiro (Mauro Ferreira)

Comecei meu passeio por essa ponte que une histórias, sotaques e culturas. Ali, o movimento não para. É gente cruzando o tempo todo, seja para ir ao mercado do outro lado, para visitar amigos ou para, simplesmente, dar uma voltinha no estado vizinho.

Ficar ali escutando as histórias é diversão garantida. Mas, como nosso objetivo é escutar as histórias do lado de cá, do lado de Minas, bora contar algumas curiosidades dessa cidade que me surpreendeu positivamente em todos os aspectos.

Rio Preto é uma pequena cidade que pertence à Zona da Mata mineira e faz parte do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca. Com 151 anos e menos de 6 mil habitantes, a cidade é um charme e é cheia de histórias. Em outros tempos, por exemplos, já fez parte do “sertão proibido de Minas Gerais”, já que por ali passou o caminho do contrabando do ouro. Só por aí você já pode imaginar quanta história essa cidade guarda, né?

Paulo Sérgio, presidente Circuito Turístico Serras de Ibitipoca (Mauro Ferreira)

Chegando lá fui recebida pelo Paulo Sérgio, que é presidente do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca, uma figura super gente boa e gentil. Foi ele que me levou para dar uma volta pela cidade.

Foi só começar o passeio e já fiquei encantada com a forma como eles organizaram o tour pela cidade. Como Rio Preto tem muita história, eles montaram o Circuito Histórico Cultural de Rio Preto. De uma forma simples, eles mostram a grandeza histórica e cultural da cidade. Diversas placas que contam um pouco das curiosidades da cidade foram instaladas em pontos importantes de Rio Preto, como no Paredão Davi Campista, na Praça Barão de Santa Clara, entre tantos outros.

Circuito histórico cultural de Rio Preto Uma das placas do circuito cultural de Rio Preto (Luciana Katahira)

E assim, seguindo as placas, passamos pelo antigo palacete da baronesa, pela antiga prisão da cidade, que hoje abriga a biblioteca e um museu, e pela famosa Rua Larga. É um passeio para ser feito a pé, sem pressa e com olhos curiosos. Afinal, a história daqui é importantíssima para se entender a história do nosso estado.

Mas, claro, que Rio Preto oferece muito mais. Saímos da cidade e fomos dar uma volta pelos arredores. Afinal, aqui, o turismo rural e o turismo de aventura também fazem muito sucesso. Nossa primeira parada foi no Belos Turismo Rural. Um lugar encantado…

Belezas de Rio Preto Entrada do café Belos Turismo Rural

Lá fomos recebidos pela Nely Leiroz e pelo Luiz Fernando. Um casal super simpático que adora contar histórias e receber bem os turistas. Na mesa do café da manhã, delícias preparadas pela Lery, como queijos, biscoitos diversos, bolos, pão de queijo e um delicioso pão com goiabada (só de lembrar fico com água na boca….). Mas um detalhe me chamou atenção: o leite, o queijo, o pão de queijo e até a carne são de búfalos!

Café da manhã em Rio Preto (Mauro Ferreira)

Pois é… além de um café da manhã delicioso e uma prosa boa, os turistas também são convidados a conhecerem a criação de búfalos que eles têm ali no sítio. Aí você já pode imaginar que a diversão é garantida, né? Com todo carinho e bom humor, o Luiz Fernando nos conta histórias e curiosidades desses animais que encantam…

Pra quem gosta de sossego, de se esticar na rede, nadar em rio, comer bem e bater um bom papo, fica a minha dica. O lugar é um mimo e os anfitriões são apaixonantes.

Nossos anfitriões em um café delicioso (Mauro Ferreira)

Bem, como nosso objetivo é conhecermos o máximo das histórias daqui, o momento de relaxar fica pra outra hora e bora seguir viagem. Em cada parada descobrimos mais histórias, como no Mirante Burro do Ouro, onde conhecemos o guia de turismo Gabriel Damasceno que nos contou um pouco mais sobre a rota do contrabando do ouro. Uma rota cheia de lendas e mistérios, contam que por aqui passava o ouro que vinha contrabandeado da antiga Vila Rica de Ouro Preto com destino ao Rio de Janeiro.

Com o guia de turismo Gabriel Damasceno (Mauro Ferreira)

E para terminar o dia, seguimos para a Vila do Funil (um charme), pequenininha, mas com diversas pousadas. É um daqueles lugares pra quem busca tranquilidade. De lá, podemos ter acesso a diversas cachoeiras, como a cachoeira da água amarela ou a cachoeira da água vermelha. E tem também o Índio, um artista plástico bom de papo e cheio de talento.

Com o artista plástico Índio, em Rio Preto (Mauro Ferreira)

Bem, Rio Preto foi um presente que ganhamos. Uma cidade linda e acolhedora. Rica em histórias e em hospitalidade. Lugar de sossego e tranquilidade. Lugar que deixa a gente com vontade de voltar.

Quer conhecer um pouco mais sobre a cidade? Assista ao vídeo e se encante com Rio Preto.

