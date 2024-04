Bacalhau e vinho: saiba qual é a harmonização ideal para o almoço de Páscoa

Alto contraste

Bacalhau e vinho: ótima combinação

É verdade que o bacalhau reina nesta época do ano, especialmente durante a Páscoa. E uma das harmonizações mais questionadas é a do bacalhau com vinho. Muitos se perguntam: "Mas o bacalhau não é peixe e peixe não combina com vinho tinto?" A resposta dos portugueses é: "Bacalhau não é peixe. Bacalhau é Bacalhau!" E a resposta é: Sim, mas não! Isso porque o modo de preparo e os ingredientes podem alterar completamente essa combinação maravilhosa.

Tradicionalmente, a maioria dos portugueses opta por harmonizar o bacalhau com vinho tinto! Portanto, mesmo que você não siga as dicas que darei abaixo, saiba que se optar por um tinto, muitos portugueses vão te aplaudir. E está tudo bem!

Então, vamos às harmonizações mais comuns que tendem a funcionar:

Bacalhau Ensopado ou Cozido

Aqui entra um dos mais famosos, o Bacalhau à Brás, que leva bacalhau desfiado, batata palha frita, cebola frita em rodelas finas, ovo mexido, azeitonas e salsinha picada. Outros pratos muitas vezes são acompanhados por molhos fortes. Nesse caso, vinhos brancos mais encorpados ou até mesmo tintos leves podem funcionar bem.

Brancos como um Chardonnay com passagem por madeira, Riesling e Chenin Blanc são escolhas bacanas. Já para os tintos, Pinot Noir e Gamay são ótimas opções, ou até mesmo alguns tintos portugueses mais leves podem complementar esses pratos.

Bacalhau Assado ou Grelhado

Para este tipo de bacalhau, vinhos brancos secos com boa acidez funcionam bem, pois não há ingredientes que sobressaiam no prato. Se optarmos por uvas e regiões portuguesas, podemos pensar nos vinhos da região dos Vinhos Verdes, feitos com uvas como Alvarinho, Loureiro, Arinto, Azal, entre outras.

Os vinhos do Douro, Alentejo ou Dão também vão muito bem, preferencialmente sem passagem por barrica. Indo para uvas mais internacionais, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Semillon ou Viognier, todos jovens e sem passagem por barrica, podem harmonizar bem. Rosés e espumantes também são ótimas opções.

Bacalhau com Molhos Cremosos

O mais famoso é o Bacalhau com natas, ou o Lagareiro, que também exige uma boa acidez, mas neste caso, mais corpo e untuosidade. Chardonnay, Semillon, Chenin Blanc, Viognier e até Riesling podem se dar bem! Aqui, um tinto leve como um Pinot Noir tende a harmonizar bem!

Bacalhau com Saladas ou Pratos Leves

Se o bacalhau for servido com salada ou em uma preparação mais leve com legumes, por exemplo, um vinho branco fresco e frutado como um Verdejo ou Sauvignon Blanc deve ser uma boa escolha.

E lembre-se do que costumo dizer: nada substitui o seu gosto pessoal! Coma o bacalhau que quiser, acompanhado do vinho que te faz feliz! E Feliz Páscoa!