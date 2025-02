Como evitar falsas promoções de vinhos Confira dicas de como escolher um bom vinho sem cair em golpes Adega do Déco|André RossiOpens in new window 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

Antes de qualquer promoção, faça uma pesquisa rápida dos preços de mercado Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

É batata! Todo começo de ano, as promoções de vinhos das importadoras tomam conta do mercado. Isso porque em novembro, a Black Friday já fez este mesmo papel. Então, é preciso ainda mais atenção de nossa parte para fazermos boas compras. Aqui estão algumas dicas para garantir que tenhamos sucesso nestas compras:

Pesquise os Preços Anteriormente Praticados

Sabe aquela história de “Metade do Dobro”? Então, é isso! Antes de qualquer promoção, faça uma pesquisa rápida dos preços de mercado dos vinhos que você considera comprar. Se der, pesquise inclusive o histórico de preços.

Relação Qualidade x Preço

Consulte avaliações de vinhos em sites e perfis de profissionais especializados. Não gosto de me basear em pontuações e avaliações normalmente, mas neste caso, pode ajudar.

Confiabilidade do Vendedor

Em tempos de listinhas e contatinhos de WhatsApp com vinhos falsificados e contrabandeados, isso é crucial! Pesquise a reputação da loja. A Política de Devolução nestes casos também costuma mudar, então verifique antes.

Checagem do Produto

Os motivos pelos quais um importador coloca um vinho em promoção podem variar. Ele pode estar descontinuando este vinho ou produtor em seu portfólio, o rótulo pode estar danificado, o vinho pode já ser de uma safra que está no seu limite para consumir ou ele pode estar bom e mesmo assim, alguns importadores ou lojas menos sérias, colocam o vinho em promoção, por incrível que pareça. Então pegue o produto, veja se o nível do vinho no gargalo não está muito baixo, se a cápsula não está danificada e se o vinho não está exposto ao calor e nem à luz excessiva.

Certamente, com estes cuidados você minimizará muito as chances de comprar gato por lebre. Mas saiba que mesmo assim, existe o risco, embora menor!

Boas compras!

