Filme sobre a Viúva Clicquot promete agitar os enófilos e fãs de champanhe Longa estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (22) Adega do Déco|André RossiOpens in new window 24/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h00 ) ‌



Cecily Cleeve e Haley Bennett em cena de 'A Viúva Clicquot' Divulgação

Um filme que estreou no cinema na última quinta-feira (22) promete agitar os enófilos e fãs de champanhe. Protagonizado por Haley Bennett e dirigido por Thomas Napper, A Viúva Clicquot - A Mulher que Formou um Império traz a história de Barbe-Nicole Ponsardin, a famosa Viúva Clicquot, que, aos 27 anos, após a morte prematura do marido, desafia as convenções e assume os negócios de vinho que mantinham juntos.

Sem apoio de nenhuma parte, ela passa a conduzir a empresa e a tomar decisões políticas e financeiras, desafiando os críticos da época e revolucionando a indústria de champanhe ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo.

Hoje, a marca Veuve Clicquot é uma das mais reconhecidas e premiadas do mundo do vinho, e sua ousadia a sustenta há 250 anos de história.

Com roteiro de Erin Dignam, o elenco traz Tom Sturridge, Sam Riley, Natasha O’Keeffe, e promete uma fotografia deslumbrante da maravilhosa região francesa, que é referência para os melhores e mais famosos espumantes do mundo.