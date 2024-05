Guia Michelin inclui novos restaurantes brasileiros na lista de estrelados; saiba quem são Brasil tem agora seis restaurantes com duas estrelas no guia

Prato do Tuju, restaurante que ganhou duas estrelas no Guia Michelin (Reprodução/Instagram/@tuju_sp)

O Guia Michelin agitou a noite da última segunda-feira (20) em uma cerimônia recheada de grandes chefs e personalidades da gastronomia nacional. E teve muita emoção e choro na divulgação dos restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro que se mantiveram no Guia, seja como indicação Bib Courmand, seja com as desejadas estrelas.

Em uma noite de gala no icônico Hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio, foram conferidas seis “Duas Estrelas”, 15 “Uma Estrela” e 37 indicações Bib Gourmand. Infelizmente ainda não temos nenhum “Três Estrelas”, que é a máxima condecoração.

Uma das novidades esse ano foi a premiação com a “Estrela Verde”, que mostra o comprometimento dos restaurantes com a sustentabilidade. Foram premiados Tuju, A Casa do Porco e Corrutela. As outras novidades foram o prêmio de Sommelier do Ano, que foi para Maíra Freire, do Lasai (RJ), e Abertura do Ano, para o Tuju (SP).

Dos 15 restaurantes que ganharam uma estrela, 8 deles já tinham a condecoração e conseguiram se manter no prestigiado posto. Os outros 7 são novidades na lista.

Em São Paulo, Kazuo, Kuro, Murakami, Tangará Jean-Georges, Fame Osteria e Oizumi Sushi são as novidades, enquanto no Rio, o San Omakasse é o novo integrante. Destaque para o Tangará Jean-Georges, que já tinha esta estrela, a perdeu em 2020 e agora recuperou o posto.

Os destaques dos “Duas Estrelas” vão para o recém re-inaugurado Tuju, de Ivan Ralston, que apresenta um menu degustação requintado e cheio de nuances nos pratos, pautados por ingredientes brasileiros. E também para o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, que também foca em produtos brasileiros, misturados com influências italianas e pratos extremamente criativos.

Os demais restaurantes desta categoria são D.O.M. (SP), Lasai, Oro e Oteque, os três do Rio de Janeiro.

Lista dos Estrelados do eixo Rio-São Paulo:

Duas estrelas

São Paulo

D.O.M.

Tuju

Evvai

Rio de Janeiro

Oro

Oteque

Lasai

Uma estrela

São Paulo

Huto

Jun Sakamoto

Kan Suke

Kinoshita

Maní

Picchi

Fame Osteria

Kazuo

Kuro

Murakami

Tangará Jean-Georges

Oizumi Sushi

Rio de Janeiro

Cipriani

Mee

San Omakase

Na categoria Bib Gourmand, que engloba indicações do Guia que tenham uma cozinha com ótima qualidade e bom custo x benefício, entraram 37 restaurantes. 12 deles são novatos.





A lista dos Bib Gourmand:

São Paulo

A Baianeira

A Baianeira - MASP

AE! Café e Cozinha

Balaio IMS

Banzeiro

Barú Marisquería

Bistro de Paris

Brasserie Victoria

Capim Santo

Cora

Corrutela

Cuia

Ecully Gastronomia

Feriae

Fitó

Komah

Kotori

Le Bife

Manioca

Mocotó

Mocotó Vila Leopoldina

Nomo

Petí Gastronomia

Più Higienópolis

Più Pinheiros

Shihoma Pasta Fresca

The Kith

TonTon

Tordesilhas

Zena Cucina

Rio de Janeiro

Artigiano

Brota

Didier

Maria e o Boi

Miam Miam

Pici Trattoria

Sult

