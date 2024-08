Hernanes brilha no pós-futebol com marca própria de vinho, hotel e restaurante em cenário de tirar o fôlego Ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira mora na Itália após a aposentadoria dos campos Adega do Déco|André RossiOpens in new window 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hernanes mostra os vinhos da sua vinícola Reprodução/Instagram/@profeta.hernanes e André Rossi/Arquivo Pessoal

Quem gosta de futebol, independentemente do time, conhece esse cara. Quem é são-paulino, impossível não conhecer, não gostar e não idolatrar. Quem não gosta nem do São Paulo e nem de futebol, mesmo assim talvez já tenha ouvido falar dele: Anderson de Carvalho Viana Lima, ou simplesmente Hernanes.

Recifense, nascido em 1985, ganhou destaque no cenário do futebol brasileiro atuando e se tornando ídolo do São Paulo Futebol Clube. Logo alcançou a seleção brasileira e depois seguiu sua carreira na Itália, primeiro na Lazio, depois na Inter de Milão e, por último, na Juventus.

Retornou ao São Paulo, foi para a China — onde conheceu sua simpática esposa, a sérvia Jasmina Vejsovic – voltou ao São Paulo e encerrou sua carreira no Sport de Recife.

Mas este texto não é sobre futebol, por mais são-paulino fanático que eu seja. É que, de todos esses lugares, ele escolheu a Itália como seu lar para se dedicar à sua nova e principal empreitada: a enogastronomia.

‌



Durante sua carreira como jogador, era difícil sair da dieta com comidas e bebidas fora do padrão, mas ele sempre gostou de comer bem. Já em relação às bebidas…

“Eu não sabia nada de vinho, nem de bebida alcoólica. Só tomava suco de frutas (risos). Mas quando ia aos restaurantes na Itália e não encontrava suco, um dia provei o vinho e gostei. Fiquei fascinado pela história da bebida, pela pluralidade de tipos e pelo mundo diverso das uvas e dos vinhos. Em Milão, comprei uma adegazinha, que depois ficou pequena. Quando cheguei a Turim, fiz uma visita pela região dos vinhos e me encantei com o lugar. Eu não tinha casa na Itália e achei que ali era o lugar ideal, então passei a procurar algo naquela localidade. É um lugar de paisagens lindas e ótimos restaurantes”, disse Hernanes em entrevista à CNN.

‌



Hotel de Hernanes na Itália André Rossi/Arquivo Pessoal

Assim nasceu sua paixão pelos vinhos, complementando a gastronomia que ele já apreciava. Em 2015, ainda como jogador da Juventus, ele adquiriu parte dos vinhedos de Enzo Forno, descendente de uma família piemontesa (região onde está a cidade de Turim).

Enzo o ajudou nos primeiros passos na criação do que hoje é sua marca própria de vinhos, a Ca’del Profeta. Eram 5,5 hectares das uvas Grignolino (autóctone da região), Brachetto e, principalmente, Barbera. Hoje, produz cerca de 10.000 garrafas, divididas em 4 rótulos.

‌



Mas não só de vinho vive o Profeta Hernanes, apelido que ele ganhou durante sua carreira. Seu hotel e seu restaurante, ambos construídos do zero em Montaldo Scarampi, em um cenário de tirar o fôlego, têm um charme único.

Encontro com Hernanes André Rossi/Arquivo Pessoal

Situados em um local tranquilo com vista para as vinhas, o restaurante — indicado pelo Guia Michelin — oferece um cardápio de pratos regionais e algumas opções mais criativas, enquanto cinco quartos modernos (alguns com vista) e uma piscina panorâmica completam o cenário. E agora, o recém-inaugurado spa é a cereja do bolo.

Pude atestar in loco que realmente é algo especial e, para quem puder, vale a pena a visita e, se possível, a hospedagem!