Iron Maiden lança vinho em homenagem à resistência britânica durante a 2ª Guerra Mundial

Vinho e música são duas coisas que, sem dúvida, combinam muito bem. Tanto é assim que não é de hoje que bandas e cantores ao redor do mundo têm seus próprios vinhos. Sting, com sua vinícola na Toscana, Itália; Luis Miguel e seu projeto em parceria com a Viña Ventisquero no Chile; Carlos Santana e Dave Matthews com projetos nos Estados Unidos; e talvez o mais famoso, a Banda Iron Maiden, com um projeto também no Chile, chamado Evil’s Brew, desde 2007.

E é dessa mesma banda, Iron Maiden, a novidade no mundo da música e do vinho. Em Portugal, foi anunciado o novo lançamento da banda, em parceria com a renomada vinícola Van Zeller, na região do Douro.

Batizado como “Iron Maiden Darkest Red 2021”, a bebida está prevista para chegar ao mercado europeu ainda no primeiro semestre de 2024 e terá um preço aproximado de 14 euros. O vinho, inspirado em Darkest Hour, single do álbum Senjutsu, lançado pela banda em 2021, se junta ao portfólio de bebidas alcoólicas da banda, que inclui também um vinho chileno, o Evil’s Brew, e a cerveja Trooper.

Para este vinho, Bruce Dickinson, vocalista e líder da banda, faz uma espécie de homenagem à resistência britânica durante a 2ª Guerra Mundial e a Winston Churchill. O rótulo é impactante, com cores e imagens fortes de Eddie the Head (símbolo da banda) e envolve toda a garrafa.

Quanto ao vinho em si, ele é um DOC Douro, safra 2021, e é produzido com as mais tradicionais uvas da região: Touriga Nacional e Tinta Roriz, também conhecida como Tempranillo na Espanha ou Aragonez no Alentejo.