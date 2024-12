No dia da Cabernet Franc, descubra a elegância versátil dessa uva fascinante Conheça a história, as origens e as características marcantes de uma das uvas mais antigas Adega do Déco|André RossiOpens in new window 04/12/2024 - 17h18 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uva Cabernet Franc tem perfil de fruta mais madura e encorpada Giant Ginkgo/Flickr (Sob licença Creative Commons)

Quem me acompanha há algum tempo sabe que, como todo bom enófilo, tenho apreço por algumas uvas, como a Riesling, a Chenin Blanc, a Pinot Noir e a Cabernet Franc. E hoje (4) é comemorado o dia desta última, que, por sinal, foi a uva que escolhi para ser a protagonista do vinho que comecei a produzir em 2013, em parceria com a Bodega Lagarde, em Mendoza. Então, vamos falar um pouco sobre ela.

A Cabernet Franc é uma das variedades de uva mais antigas catalogadas e muito valorizada por sua versatilidade e pela qualidade dos vinhos que produz.

Origem e Regiões de Cultivo

A origem dela está sempre muito ligada à região de Bordeaux, na França, mas o Vale do Loire, no noroeste do país, também reivindica esse título. O fato é que essas duas regiões francesas produzem estilos bem típicos e emblemáticos dessa uva. Em Bordeaux, com um clima mais quente, a Cabernet Franc dá origem a vinhos com um perfil de fruta mais madura e mais corpo, sendo normalmente utilizada em blends com a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Já no Vale do Loire, os vinhos apresentam maior acidez, menos corpo, uma fruta mais fresca e um herbáceo bem marcado, e geralmente são feitos 100% com essa uva.

Plantada em muitas regiões ao redor do mundo, a Cabernet Franc tem alcançado resultados incríveis na Argentina. No entanto, países como o Chile, os Estados Unidos, a Itália, a África do Sul e a Hungria também têm produzido bons vinhos com essa variedade.

‌



Um fato interessante e importante, que pouca gente sabe, é que ela é um dos “pais” da Cabernet Sauvignon, que resulta do cruzamento dela com a Sauvignon Blanc.

Características do Vinho

As características dos vinhos feitos com Cabernet Franc variam muito de acordo com a região em que a uva está plantada e com o estilo que o enólogo quer imprimir nos seus vinhos. Mas algumas características são recorrentes:

‌



Os vinhos de Cabernet Franc são conhecidos por suas notas herbáceas, como pimentão verde, além de frutas vermelhas, como cerejas e framboesas, e especiarias. De modo geral, quanto mais quente a região, mais intensas são as notas de frutas, enquanto regiões mais frias produzem vinhos com um perfil herbáceo mais destacado.

Na boca, os vinhos de Cabernet Franc costumam ter taninos mais suaves em comparação com a Cabernet Sauvignon, mas apresentam um corpo muito parecido. Além disso, eles geralmente evoluem bem quando passam por barricas de carvalho.

É uma uva muito versátil e fácil de se gostar, o que a torna uma excelente escolha para quem está iniciando no mundo dos vinhos!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.