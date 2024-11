Tudo que não é champanhe é Prosecco? Entenda Vinho espumante é produzido apenas em regiões específicas da Itália Adega do Déco|André RossiOpens in new window 22/11/2024 - 02h08 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h08 ) twitter

Com a chegada da época de festas, o consumo de champanhe — tipo de espumante feito no norte da França — aumenta. Porém, muitas pessoas pensam que tudo que não é champanhe é Prosecco, que pode ser identificado como um tipo de vinho espumante produzido na região de Veneto, no noroeste da Itália, apenas com a uva Glera. Dessa forma, não se pode chamar um espumante que não é produzido nesse local de Prosecco.

