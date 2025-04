Valia R$ 57.000! O dia em que Vampeta bebeu um vinho caríssimo de Ronaldo Hospedado na casa do Fenômeno, Vampeta esvaziou adega do craque e ainda bebeu o Pétrus de 1976 em copos de plástico Adega do Déco|André RossiOpens in new window 01/04/2025 - 02h57 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h57 ) twitter

Ronaldo não pretendia beber vinho raro, mas Vampeta fez isso por ele Reprodução/Instagram/@ronaldo e Vinset & Millesimes

Ronaldo Nazário — ou “Fenômeno”, como é conhecido o ídolo brasileiro e artilheiro da seleção na Copa de 2002 — revelou uma história curiosa e, no mínimo, surreal sobre um incidente ocorrido em sua casa. O episódio envolveu Vampeta, seu amigo e companheiro de seleção, que abriu um vinho raro de sua coleção — uma garrafa que estava ali, a princípio, apenas para exposição. O detalhe? O valor do vinho era estimado em US$ 10.000,00!

“Ele [Vampeta] ficou lá em casa enquanto eu tratava de uma lesão no Brasil. Eu tinha uma adega bonitinha, com umas 100 garrafas. Ele ficou duas semanas, bebeu tudo, acabou com os vinhos. Depois de terminar com as garrafas da adega, ele achou umas caixas no chão, foi abrindo até que se deparou com uma garrafa velha, um Pétrus de 1976 — ano em que nasci. Comprei esse vinho em um restaurante chamado La Tour d’Argent, muito chique, do século XVI. Paguei 10 mil dólares, 10 mil euros, algo assim.”

E ele continuou:

“Era um vinho caríssimo, que eu nunca beberia. Estava ali só para guardar, como recordação, uma garrafa simbólica. O Vampeta, com o pessoal dele, abriu essa garrafa, serviu o vinho em copos de plástico, colocou um pouco para cada um... Alguém tomou, achou quente (o vinho era tinto!), pegou gelo e todo mundo bebeu com uma pedrinha de gelo.”

‌



Para quem não sabe, o Château Pétrus é um renomado produtor de vinhos localizado na região de Pomerol, em Bordeaux, na França. É um dos vinhos mais aclamados e famosos do mundo, com safras que frequentemente alcançam preços exorbitantes em leilões e no mercado.

Uma garrafa pode facilmente custar US$ 10.000,00 em safras especiais. Mas, se forem safras muito antigas e raras, o valor pode chegar a US$ 20.000,00 ou mais. O Pétrus é um dos poucos vinhos dessa região feitos 100% com a uva Merlot.

‌



Sua produção é extremamente limitada—são apenas 11 hectares de vinhedos, resultando em uma quantidade que varia entre 30.000 e 60.000 garrafas por ano.

