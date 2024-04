Veja 10 wine bars em São Paulo muito interessantes que você precisa conhecer

Alto contraste

Vinho no Bardega, wine bar em São Paulo Vinho no Bardega, wine bar em São Paulo (Reprodução/Instagram/@bardega_winebar)

Em São Paulo, ninguém duvida de que podemos comer e beber muito bem. Apesar de não termos uma cultura predominantemente vinícola, como a de alguns países europeus, como França e Itália, e sim uma cultura mais voltada para a cerveja e a cachaça, o vinho está ganhando cada vez mais espaço nas mesas e nas taças dos brasileiros.

Com isso, surgem diariamente novas lojas, importadores, cursos e wine bars, estabelecimentos dedicados quase que exclusivamente ao vinho.

Diante desse crescente interesse pelo vinho, vou apresentar aqui uma lista de 10 wine bars muito interessantes para se conhecer em São Paulo.

Bardega

Não poderia começar esta lista com outro lugar, pois o Bardega foi o pioneiro, o primeiro wine bar do Brasil. Frequentemente premiado como o melhor wine bar de São Paulo por diversas publicações, o grande diferencial do Bardega são as enomatics, aquelas máquinas que o usuário pode escolher o tamanho da dose que quer.

Lá, é possível encontrar desde vinhos mais econômicos até vinhos muito caros, que nunca imaginamos que pudéssemos beber um dia, mas que, em pequenas doses, isso pode ser possível.

Para ter acesso às máquinas, cada cliente recebe um cartão de consumação na entrada, e é aí que mora o perigo, pois se a pessoa não tiver um mínimo de controle, a conta pode ser uma surpresa no final da noite. Como costumo dizer, o Bardega é uma espécie de Disney dos enófilos.

Também é possível pedir os vinhos em garrafas.

Bardega: R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218 – Itaim.

Bocca Nera

Se o Bardega é o primeiro wine bar do Brasil, o Bocca Nera é o primeiro rodízio de vinhos! Em um ambiente descolado e agradável, são oferecidas 15 opções entre espumantes, rosés, brancos, tintos e fortificados, todos servidos à vontade.

Os vinhos são constantemente renovados, permitindo que o cliente volte e experimente uma variedade de rótulos selecionados criteriosamente pelo proprietário Rafael Ilan, o mesmo do Bardega.

O menu inclui deliciosos petiscos que harmonizam perfeitamente com os vinhos em oferta. Trata-se de um modelo inovador e praticamente único.

Bocca Nera: R. Mourato Coelho, 1160 – Pinheiros.

Sede 261

Curadoria aqui é o que não falta! Em um ambiente absolutamente informal e descontraído, as sócias e sommelières Dani Bravin e Cassia Campos, competentes e premiadas a cada ano que passa, começaram o Sede como um clube de vinhos (que existe até hoje).

Ao perceberem que os clientes de suas concorridas "caixinhas" queriam algo a mais, decidiram empreender o projeto da Sede, que se trata de um bar que utiliza até mesmo a calçada, em um ambiente de rua.

Os rótulos, sempre em constante mudança, são selecionados além do convencional e escolhidos com muito critério e carinho por elas.

Sede 261: Rua Benjamin Egas, 261 – Pinheiros.

Huevos de Oro

Sejam bem-vindos ao melhor da Espanha! Mais um projeto de Dani Bravin e Cassia Campos (Sede 261), com uma abordagem mais gastronômica focada na culinária espanhola.

Com dois andares localizados na movimentada Avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros, aqui a calçada também é bem aproveitada, como na Sede 261. No local, Dani e Cassia servem tapas deliciosas e uma carta de vinhos que também costuma variar, abrangendo várias regiões do país, além de uma seleção de fortificados da região de Jerez, para os apreciadores desse tipo de vinho.

Huevos de Oro: Avenida Pedroso de Morais, 267 — Pinheiros

Vino!

Essa tradicional franquia, presente em São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e outras cidades, é uma excelente opção para aqueles que buscam variedade em vinhos servidos em taça ou garrafa, além de desfrutarem de uma boa comida para acompanhar.

São mais de 500 rótulos disponíveis para escolha pelos clientes, acompanhados por uma gastronomia de influência italiana, incluindo pizzas. Às terças-feiras, eles realizam degustações de vários espumantes, com preço fixo.

Vino!: Pinheiros: Rua Fradique Coutinho, 47 – Pinheiros.

Paloma

Fugindo do roteiro Vila Madalena-Pinheiros, o Paloma está instalado no tradicional Edifício Copan, no centro de São Paulo. Ao lado do famoso Bar da Dona Onça, o lugar apresenta um ambiente descontraído com um toque de tradicionalismo e modernidade, criando um clima de bar. Sua carta de vinhos é bastante variada, abrangendo todos os tipos e estilos, inclusive os naturais e mais "roots".

Paloma Wine Bar: Av. Ipiranga, 200 – Centro.

Clementina

Recém-inaugurado em Pinheiros (sim, mais um em Pinheiros), este é mais um daqueles lugares descolados e sem formalidades. No entanto, ao contrário dos demais, o foco aqui são os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, o que certamente limita um pouco o público. Contudo, dado o crescente interesse por esse tipo de vinho, não deverá faltar clientela.

A carta de vinhos é atualizada semanalmente, permitindo que os clientes voltem várias vezes sem repetir os mesmos vinhos. A comida segue a linha de aperitivos, como queijos e frios produzidos por pequenos produtores brasileiros.

Clementina: Rua João Moura, 613 – Pinheiros.

Elevado Bar

Localizado no centro de São Paulo, o Elevado apresenta uma seleção de rótulos de pequenos produtores, assim como alguns mais conhecidos, provenientes de diversas regiões do mundo.

Sob o comando do sommelier Leando Mattiuz, que acumula experiência na importadora Decanter, a carta oferece uma variedade que combina vinhos tradicionais com opções mais alternativas, buscando agradar a todos os paladares.

Coquetéis também estão disponíveis como um complemento às bebidas, e a parte gastronômica fica por conta de Thales Peixe, ex-participante do The Taste Brasil.

Elevado Bar: Rua Jesuíno Pascoal, 16 – Vila Buarque.

Los Perros

"Vinho no Boteco" é a marca registrada deste estabelecimento, idealizado por Fabiano Aurélio, ex-sommelier de importantes importadoras e restaurantes em São Paulo.

Com uma seleção diversificada de vinhos nacionais e importados, o Los Perros oferece uma ampla gama de opções, incluindo vinhos mais tradicionais e alternativos, tanto importados quanto nacionais.

Com uma atmosfera descontraída também em relação à culinária, o local convida a um final de tarde ou noite mais informal, acompanhado de bons vinhos!

Los Perros: R. Bela Cintra, 806

Clos Wine Bar

Mais um wine bar que agita a Vila Madalena, localizado em uma casa antiga da década de 30. Este é o lugar dos pequenos produtores, onde encontramos vinhos que não são facilmente encontrados em qualquer lugar.

O foco está nos vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, embora não se restrinjam apenas a isso. A comida é cuidadosamente pensada para harmonizar com os vinhos, e apesar de o ambiente ser bastante agradável, é um espaço pequeno. No entanto, isso não compromete a experiência.

Clos Wine Bar: Rua Girassol, 310 – Vila Madalena.