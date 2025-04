Atividade física e alimentação equilibrada: aliados no controle da hipertensão arterial Popularmente conhecida como pressão alta, a doença afeta cerca de 30% da população brasileira adulta Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Monitorar a pressão arterial regularmente é uma das orientações Marcos Santos/USP Imagens

Hoje, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma data que reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde cardiovascular. A hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, afeta cerca de 30% da população brasileira adulta e, na “grande maioria das vezes, é uma doença silenciosa, não dá sintoma nenhum”, explica o doutor Marcio Sousa, cardiologista e chefe da seção de hipertensão do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

“Sua pressão vai para 16, vai para 18, vai para 20, isso cronicamente e você não percebe. Você não tem qualquer sintoma, às vezes vem alguma coisinha, uma tontura, uma turvação visual que na minoria dos casos é quando acontece e normalmente quando a pressão já está bem desandada”, completa o doutor.

Considerada uma das principais causas de doenças como infarto, AVC e insuficiência renal, a hipertensão pode ser causada por componente genético ou epigenético, como explica o cardiologista Marcio Sousa: “A hipertensão vem de família. Então, a chance de desenvolver hipertensão é real. Por outro lado, tem a causa epigenética, que envolve como a pessoa se cuidou ao longo da vida, hábitos alimentares ruins, sedentarismo, uso de drogas lícitas (como álcool) ou ilícitas. Além destes fatores, podemos acrescentar a poluição do ar, poluição sonora, estresse, alterações climáticas. A cidade de São Paulo é exemplo de um local com variações muito grandes; e essas variações podem mexer com a pressão”.

Após identificada a hipertensão, a mesma pode ser controlada — e até prevenida — com mudanças simples, mas consistentes no estilo de vida. Duas dessas estratégias têm papel fundamental: a atividade física regular e a alimentação equilibrada.

O papel da atividade física

A prática regular de exercícios aeróbicos, como caminhadas, natação, corrida ou ciclismo, ajuda a fortalecer o coração, melhorar a circulação e diminuir a resistência dos vasos sanguíneos, o que contribui diretamente para a redução da pressão arterial.

“Movimentar o corpo de forma constante faz com que o coração trabalhe com mais eficiência e menos esforço, o que reduz a pressão nas artérias”, explica o doutor. “Além disso, o exercício físico ajuda no controle do peso e no combate ao estresse, fatores citados anteriormente, e influenciam na pressão arterial”.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, o seja, se você praticar atividade física 30 minutos se segunda a sexta, estará cumprindo esta meta.

Alimentação: menos sal, mais vida

Outro ponto importante no controle da hipertensão é a alimentação balanceada. O excesso de sal é um dos principais vilões: o sódio em excesso retém líquido no organismo, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial.

A dica do cardiologista é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos e industrializados — todos ricos em sódio — e priorizar alimentos frescos, naturais e integrais. Frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas magras devem estar no prato com frequência. “O ideal é reduzir o consumo de sal e melhorar a alimentação como um tudo, buscando um melhor controle do peso”, explica o doutor Marcio Sousa.

Cuidados constantes

Não cuidar da pressão é extremamente perigoso. A negligência pode levar a 2 principais problemas: o derrame e a insuficiência cardíaca. Além disso, também pode ocorrer o infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal. “Os rins vão sofrendo com a pressão alta, eles podem ficar insuficientes e até chegar a falir, e quando ele entra em falência, tem que ir para diálise”, detalha o cardiologista.

Monitorar a pressão arterial regularmente, fazer acompanhamento médico e adotar hábitos saudáveis são atitudes que fazem diferença no presente e no futuro. A hipertensão não tem cura, mas com disciplina e escolhas conscientes, é possível viver bem e com qualidade.

Um pouco de atividade física por dia e escolhas mais saudáveis à mesa podem fazer toda a diferença.

