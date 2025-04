Dia Mundial da Atividade Física: passeio com pet traz benefícios para o corpo Dia Mundial da Atividade Física foi criado visando incentivar as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passeio com o pet e os benefícios para o corpo imagem gerada por IA

Hoje, 6 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física. A data foi criada visando incentivar as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis, promovendo os benefícios da prática regular de atividades físicas para a saúde física e mental.

E você, costuma praticar alguma atividade física regularmente?

Caso sua resposta tenha sido não, farei outra pergunta: que tal passear com o seu “amigo de 4 patas”?

Passear com o pet vai muito além de uma simples atividade de lazer! É uma prática que fortalece o vínculo entre tutor e animal e traz diversos benefícios para a saúde física e mental.

‌



Para não deixar dúvida sobre a importância dessa rotina, conversamos com André Della Creche, preparador físico especialista em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, que listou uma série deles:

1. Melhora o condicionamento físico

Ao caminhar com o pet, você se envolve em uma atividade física que pode ser tanto leve quanto mais intensa, dependendo do ritmo da caminhada e da duração. Mesmo caminhadas curtas e tranquilas já são eficazes para melhorar o condicionamento físico, principalmente para quem leva uma vida mais sedentária. “A caminhada regular contribui para redução da pressão arterial, melhora a circulação sanguínea e fortalece o sistema imunológico, além de potencializar ali o emagrecimento pelo gasto calórico”, comenta o educador físico.

‌



2. Aumenta a saúde cardiovascular

“Esse é um ponto muito importante, tá? Porque muita gente às vezes tá deixando o sedentarismo e nem sabe porque tá passeando com o pet. A atividade física regular ajuda a reduzir o nível de colesterol ruim, controlar a pressão arterial e fortalecer o coração, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, o seu pet tá ajudando a salvar tua vida!”, explica André Creche. A caminhada ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduz o colesterol ruim (LDL) e aumenta o colesterol bom (HDL), promovendo um sistema cardiovascular mais saudável e eficiente.

3. Controle de peso e queima de calorias

Caminhar é uma das formas mais simples e eficazes de queimar calorias e ajudar no controle do peso. Ao passear com o pet, você está praticando uma atividade aeróbica: “dependendo do ritmo da caminhada e do peso corporal do tutor, é possível queimar entre 50 a 300 calorias por hora. Caminhadas mais intensas ou combinadas com corridas leves aumentam e potencializam esse gasto energético.”

‌



André Della Creche, preparador físico especialista em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva Reprodução/Instagram/@andredellacreche

4. Fortalece os ossos e articulações

Caminhadas regulares com o pet também têm um impacto positivo na saúde óssea e nas articulações. O movimento constante ajuda a aumentar a densidade óssea e a prevenir condições como a osteoporose, especialmente em pessoas mais velhas. Além disso, o exercício de baixo impacto, como caminhar, é uma excelente maneira de fortalecer as articulações, mantendo-as flexíveis e protegendo contra problemas como artrite.

5. Melhora a saúde mental e o bem-estar emocional

Embora os benefícios físicos sejam uma parte importante dos passeios com o pet, os efeitos positivos sobre a saúde mental também não podem ser ignorados. “Os passeios podem estimular a liberação de endorfinas e serotonina, hormônios associados ao bem-estar e a redução do estresse e da ansiedade. Além disso, a interação com o pet fortalece o vínculo emocional e proporciona momentos de relaxamento e descontração”, conta o educador físico André Creche.

6. Criação de uma rotina saudável

Além de todos os benefícios físicos diretos, passear com o pet ajuda a criar uma rotina de exercícios mais estruturada e consistente. Estabelecer horários para as caminhadas cria uma disciplina saudável, que pode se refletir em outros aspectos da sua vida. “Você pode passear de manhã, você pode passear à tarde, você pode passear à noite. De manhã você faz uma caminhada mais acelerada. À tarde, por exemplo, você pode levar o seu pet para o parque, fazer uma caminhada um pouco mais longa. Só não se esqueça de levar a água para manter os dois hidratados, você e seu pet”, cita André.

7. Melhora da disposição e aumento da motivação

Fazer uma caminhada com o pet não só beneficia o corpo fisicamente, mas também ajuda a aumentar os níveis de energia. “A responsabilidade com o bem-estar do pet pode ser um fator motivacional para manter uma rotina ativa, além de tornar o exercício mais prazeroso e menos monótono.”, conclui o educador físico.

Seja uma caminhada leve ou uma corrida mais intensa, passear com o pet é uma forma eficaz de melhorar a qualidade de vida. Além de manter o animal feliz e saudável, você estará cuidando da sua própria saúde, prevenindo doenças e promovendo o bem-estar geral.

Então, que tal colocar os tênis e sair agora mesmo para um passeio revigorante com seu amigo de quatro patas?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

















































Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.