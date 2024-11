Movimento pela Vida: A Importância do Esporte na Luta Contra o Câncer de Mama Anualmente, mais de 2 milhões de mulheres são afetadas pelo câncer de mama Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 22/10/2024 - 02h02 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h02 ) twitter

O mês de outubro ganha tons de rosa e é dedicado à conscientização para o controle do câncer de mama. Esta é uma das neoplasias mais comuns entre mulheres em todo o mundo. Anualmente, mais de 2 milhões de mulheres são afetadas pelo câncer de mama. Só no Brasil, mais de 70 mil casos serão diagnosticados anualmente, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Este número corresponde a 30% dos cânceres registrados entre as brasileiras.

“Aspectos associados aos fatores de risco, que têm relação com estilo de vida, estão mais presentes. Menor número de filhos, gestação mais tardia e alimentação inadequada, associados à correria do dia a dia, podem estar influenciando no aparecimento de tumores de mama em mulheres mais jovens”, destaca a Sociedade Brasileira de Mastologia em seu portal.

Apesar dos avanços na detecção precoce e no tratamento, a busca por estratégias de prevenção continua essencial. Nesse contexto, a prática regular de exercícios físicos tem se mostrado uma aliada importante.

Estudos demonstram que a atividade física regular está associada a um menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. Mulheres que se exercitam de forma consistente têm até 25% menos chance de desenvolver a doença em comparação com aquelas sedentárias. Acredita-se que os exercícios ajudem a regular os níveis hormonais, particularmente o estrogênio, que pode influenciar o crescimento de células mamárias.

‌



E praticar exercícios não é benéfico apenas na prevenção; muito pelo contrário. Durante o tratamento do câncer de mama se exercitar é fundamental, tanto para o corpo quanto para a mente. “A vontade de sair de casa é praticamente zero. Não se tem vontade de andar porque a fadiga é enorme, o cansaço é muito grande. Mas o que os médicos explicam? Se você não se exercita, começa a sentir dor no corpo inteiro, pois o medicamento é muito forte. Isso pode levar ao ganho de peso e a diversos outros problemas, como diabetes e hipertensão. Portanto, o exercício é fundamental”, relata Rosele Lucia Torlay, paciente em recuperação.

Em 2022, Rosele foi detectada com um tumor grave na mama e passou por cirurgia. E advinha a recomendação médica no pós-operatório: “Fiz a cirurgia e passei por vários médicos, todos me diziam a mesma coisa: precisa fazer academia, principalmente musculação. Eu não tinha forças nem energia, mas mesmo muito inchada e cansada, fiz minha matrícula e comecei a frequentar a academia.”

‌



Rosele durante aula de alongamento arquivo pessoal

E tem sido assim desde então. Ela começou e não parou mais. Rosele procurou uma academia próxima a sua casa onde encontrou profissionais preparados para acompanhá-la. “O que realmente me impressionou foi o nível dos profissionais, algo que não se encontra em outras academias. Atualmente, faço exercícios na esteira e na musculação, mas preciso ficar pouco tempo para evitar resfriados, já que minha imunidade é baixa. Isso é essencial. O exercício é de suma importância durante a quimioterapia, antes e depois dela.”

A classe médica enfatiza que, para mulheres diagnosticadas com câncer de mama, a atividade física traz uma série de benefícios:

‌



Melhora da Qualidade de Vida : A prática regular de exercícios pode aliviar sintomas como fadiga, depressão e ansiedade, comuns durante e após o tratamento.

: A prática regular de exercícios pode aliviar sintomas como fadiga, depressão e ansiedade, comuns durante e após o tratamento. Recuperação Física : Exercícios ajudam na recuperação da força muscular e da resistência cardiovascular, essenciais durante a reabilitação.

: Exercícios ajudam na recuperação da força muscular e da resistência cardiovascular, essenciais durante a reabilitação. Redução de Recidivas: Algumas pesquisas sugerem que mulheres que se exercitam regularmente após o tratamento têm menor risco de recorrência do câncer.

Exercícios semanais

Organizações de saúde, como a American Cancer Society e a World Health Organization, recomendam que adultos realizem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana, além de exercícios de fortalecimento muscular em dois ou mais dias da semana.

É importante que cada mulher adapte a prática de exercícios às suas condições individuais, especialmente aquelas em tratamento ou com limitações físicas. Consultar profissionais de saúde, como médicos e fisioterapeutas, pode ajudar na elaboração de um programa seguro e eficaz.

A relação entre câncer de mama e a prática de exercícios físicos é clara e respaldada por diversas evidências científicas. A atividade física não apenas contribui para a prevenção da doença, mas também desempenha um papel fundamental na qualidade de vida de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Incorporar exercícios à rotina diária é uma estratégia eficaz e acessível que pode ter um impacto significativo na saúde das mulheres.

Em suma, promover um estilo de vida ativo deve ser uma prioridade não apenas para a prevenção do câncer de mama, mas também para a saúde geral da mulher. O exercício físico é uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer, e sua adoção pode ser um passo importante em direção a um futuro mais saudável.

E você, já se exercitou hoje?

