Novembro Azul: Atividade física como grande aliada na prevenção ao câncer de próstata Para evitar a doença, que se manifesta silenciosamente, especialistas indicam pelo menos 150 minutos de exercícios por semana Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 )

Praticar exercícios ajuda a prevenir o câncer de próstata Direct Media/Free Range Stock (Imagem em Domínio Público)

O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, com destaque para a prevenção do câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre os homens. Conhecido como “Novembro Azul”, esse período busca informar e sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e das medidas preventivas que podem ser adotadas para reduzir os riscos. Entre essas medidas, destaca-se a prática regular de atividade física, um aliado poderoso na promoção da saúde e na prevenção do câncer de próstata.

Mas antes de falarmos sobre a relação entre atividade física e a prevenção do câncer de próstata, vamos entender o que é a doença e quais os fatores de risco. “O crescimento descontrolado de células na próstata, formando um tumor maligno, é o que consideramos câncer de próstata”, explica o Dr. José Silvino, urologista do Hospital Moriah, em Campo Grande. “Em muitos casos, o tumor cresce lentamente e pode não causar sintomas graves por muito tempo. Portanto, geralmente os sintomas não ocorrem na fase inicial da doença”, complementa o doutor Silvino.

E justamente pelos sintomas não aparecerem rapidamente, é que se faz necessária a prevenção. “Embora não haja uma forma garantida de prevenir o câncer de próstata, algumas práticas podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença, como: realização de exames regulares para rastreio, dieta saudável com redução no consume de gordura de origem animal, aumento no consumo de frutas, verduras, e peixes, evitar o tabagismo e o sedentarismo”, nos conta o urologista José Silvino.

A prática de atividade física regular tem se mostrado uma importante ferramenta na redução do risco de desenvolver câncer de próstata. Estudos científicos indicam que homens que se exercitam de forma constante apresentam menor chance de desenvolver a doença, além de um prognóstico mais favorável caso o câncer seja diagnosticado. Mas como exatamente a atividade física pode ajudar?

Redução dos Níveis de Hormônios: o câncer de próstata está muitas vezes relacionado a níveis elevados de testosterona no corpo. A atividade física, especialmente o exercício aeróbico, pode ajudar a equilibrar os níveis hormonais, contribuindo para a redução do risco de desenvolvimento da doença;

o câncer de próstata está muitas vezes relacionado a níveis elevados de testosterona no corpo. A atividade física, especialmente o exercício aeróbico, pode ajudar a equilibrar os níveis hormonais, contribuindo para a redução do risco de desenvolvimento da doença; Controle do Peso Corporal: a obesidade é um fator de risco conhecido para vários tipos de câncer, incluindo o de próstata. Homens com sobrepeso ou obesidade têm maior chance de desenvolver formas agressivas da doença;

a obesidade é um fator de risco conhecido para vários tipos de câncer, incluindo o de próstata. Homens com sobrepeso ou obesidade têm maior chance de desenvolver formas agressivas da doença; Melhora no Sistema Imunológico: a prática de atividades físicas estimula o sistema imunológico, o que ajuda o corpo a combater possíveis células cancerígenas antes que elas se proliferem;

a prática de atividades físicas estimula o sistema imunológico, o que ajuda o corpo a combater possíveis células cancerígenas antes que elas se proliferem; Melhoria da Qualidade de Vida e Bem-Estar Psicológico: além dos benefícios físicos, o exercício regular também tem um impacto positivo na saúde mental. A prática de atividades físicas pode reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, problemas comuns em pacientes diagnosticados com câncer. A saúde mental é um aspecto essencial do tratamento e da prevenção do câncer de próstata.

Dr José Silvino - urologista Hospital Moriah de Campo Grande Arquivo pessoal

E para que os benefícios da atividade física se manifestem, é fundamental que o exercício seja realizado de maneira regular. Especialistas recomendam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade intensa, distribuídos ao longo da semana. Além disso, é importante combinar exercícios aeróbicos com atividades de fortalecimento muscular, como musculação, duas ou mais vezes por semana.

A prevenção do câncer de próstata exige um esforço conjunto de diagnóstico precoce, hábitos saudáveis e cuidados com o corpo e a mente. A prática de atividade física regular é uma das maneiras mais eficazes de reduzir os riscos associados a essa doença. No Novembro Azul, mais do que um alerta para a realização de exames, é fundamental que os homens se conscientizem sobre a importância de adotar um estilo de vida saudável, onde a atividade física desempenha um papel crucial. Com pequenas mudanças no dia a dia, é possível prevenir o câncer de próstata e garantir uma vida mais longa e saudável.

