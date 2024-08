Conheça os benefícios da vitamina E: uma potente antioxidante Pronto para mergulhar mais fundo nos muitos benefícios da vitamina E? Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Alimentos ricos em vitamina E PEXELS

Quer ser a melhor versão de si mesmo? Uma maneira infalível de melhorar sua saúde é garantir que você esteja recebendo sua dose ideal de vitamina E. E não é apenas mais um item na longa lista de vitaminas. A vitamina E realmente se destaca por suas poderosas propriedades antioxidantes que contribuem para a saúde todos os dias.

E não se trata apenas de saúde física. Os benefícios potenciais da vitamina E se estendem ao nosso cérebro, desempenho papel relevante na agilidade.

Antioxidante poderoso

Primeira coisa: já ouviu falar de antioxidantes? São compostos especiais que ajudam a proteger seu corpo de um tipo de dano chamado estresse oxidativo.

Os radicais livres, embora necessários em pequenas quantidades para certos processos corporais, podem causar danos quando seus níveis ficam muito altos. Eles são como pequenos ladrões, roubando elétrons de outras moléculas em um processo chamado oxidação. O resultado? Células danificadas.

‌



É aqui que a vitamina E entra em ação: ela intervém para neutralizar esses radicais livres doando um de seus próprios elétrons, evitando assim que eles causem mais danos e mantendo a saúde geral das suas células.

Mas os benefícios dos poderes antioxidantes da vitamina E não param por aí. Vamos incluir a saúde da pele, do corpo, do coração e do cérebro.

‌



Saúde da pele

A vitamina E age como um escudo, protegendo as células da pele dos danos que os raios UV podem causar, o que pode levar ao envelhecimento prematuro e ao câncer de pele. Mas lembre-se, embora a vitamina E possa ajudar, ela não substitui a necessidade de protetor solar de amplo espectro.

Outro ponto de destaque, é quanto ao processo de envelhecimento: a vitamina E pode ser uma aliada valiosa nessa batalha. Isso porque suas propriedades antioxidantes ajudam a proteger a pele contra danos, incluindo o desgaste que pode causar rugas e linhas finas.

‌



Achou que era o suficiente? A vitamina E ainda é um poderoso cicatrizante. Isso mesmo! Ajuda a acelerar a regeneração celular, sendo benéfica para a cura e reduzindo a aparência de cicatrizes.

Saúde do coração

Os benefícios para a saúde cardiovascular são extensos, tornando-a um nutriente vital na luta contra doenças cardíacas.

Uma das maneiras pelas quais a vitamina E beneficia seu coração é ajudando a equilibrar seus níveis de colesterol. Ela entra como uma defesa natural. Graças às suas propriedades antioxidantes, ela pode ajudar a evitar que o colesterol LDL se torne oxidado, que é quando ele se torna mais prejudicial.

Ao ajudar a manter o colesterol LDL sob controle, a vitamina E desempenha um papel crucial na manutenção da saúde cardiovascular.

Saúde dos olhos

Uma das principais preocupações quando se trata da saúde ocular é o risco de desenvolver condições relacionadas à idade, como degeneração macular e catarata.

Essas condições são as principais causas de deficiência visual e cegueira em adultos mais velhos.

As boas notícias? A vitamina E pode oferecer uma linha de defesa contra essas ameaças potenciais. As propriedades antioxidantes da vitamina E podem ajudar a proteger as células dos seus olhos dos efeitos nocivos dos radicais livres.

Isso é especialmente importante no contexto da degeneração macular, uma condição que ocorre quando a porção central da retina (a mácula) se deteriora.

Os antioxidantes da vitamina E podem ajudar a retardar esse processo neutralizando os radicais livres prejudiciais.

Mas os benefícios potenciais da vitamina E para a saúde ocular não param na degeneração macular.

Também foi sugerido que a vitamina E pode desempenhar um papel na redução do risco de cataratas, prevenindo danos oxidativos no cristalino do olho.

Saúde do cérebro

Como já falamos, a vitamina E é conhecida por suas propriedades antioxidantes, e elas podem mudar completamente o jogo quando se trata da saúde do cérebro. Estudos descobriram uma ligação entre maior ingestão de vitamina E e menor risco de declínio cognitivo à medida que envelhecemos.

Saúde imunológica

Nosso sistema imunológico é a defesa natural do nosso corpo contra infecções e doenças, e é essencial mantê-lo forte e saudável. Curiosamente, a vitamina E pode ter um papel a desempenhar na manutenção e até mesmo no aumento da saúde imunológica.

As propriedades antioxidantes da vitamina E estão, mais uma vez, no centro desse benefício. Ao proteger as células dos danos causados pelos radicais livres, a vitamina E ajuda a garantir que nossas células imunológicas – como as células T, que são um tipo de glóbulo branco que protege contra infecções – estejam funcionando de forma ideal.

Além do seu impacto nas células T, a vitamina E também ajuda a estimular a produção de células assassinas naturais, que procuram e destroem germes e células cancerígenas.

Suco com brócolis PEXELS

Como você pode ver, os benefícios da vitamina E são inúmeros! E acredito que uma pergunta esteja na sua mente: como conseguir índices de vitamina E para nosso organismo?

Então presta atenção nestas dicas das melhores fontes alimentares:

Vegetais: brócolis e abóbora;

Peixe: truta e salmão;

Nozes e sementes: amêndoas, sementes de girassol e avelãs;

Frutas: abacates e kiwis;

Folhas verdes: espinafre, acelga e folhas de nabo;

Óleos vegetais: Óleos de girassol, gérmen de trigo e cártamo

Inclua esses alimentos no seu dia-a-dia, para garantir que você esteja aproveitando os muitos benefícios da vitamina E.