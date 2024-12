Quer perder peso? Conheça o método 5P Além de promover a perda de peso, o método promete um ganho de massa efetivo Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 04/12/2024 - 02h01 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h01 ) twitter

Método 5P promete perda de peso e ganho de massa muscular Pixabay

2024 está na retal final e muitas pessoas se pegam pensando: mais um ano acabando e não consegui emagrecer como queria. E mais uma vez o plano é adiado para o ano que está por vir. Muitas outras até tentaram, outras conseguiram, outras não; mas um resultado eficaz e duradouro, pouquíssimas obtiveram. E por que será que entra ano e sai ano isso continua acontecendo?

Muitas vezes, seguir apenas uma dieta não traz os resultados esperados. Seja por desistência, por não seguir à risca o que é proposto pelo profissional ou até mesmo algum problema de saúde não identificado (o que atrapalha a perda de gordura corporal).

O MÉTODO 5P é um método criado por uma nutricionista brasileira e que promete, além da perda de peso definitiva, ganho de massa muscular. “Após anos de atendimentos, em que observei que enviar somente uma dieta para os pacientes não trazia os resultados esperados, fui observando alguns pontos em comum, que quando trabalhados, melhoravam a aceitação da dieta e os resultados a longo prazo”, explica Juliana Pelissari. Ela então elaborou o Método 5P fundamentado em 5 pilares:

- FUNCIONAMENTO INTESTINAL

‌



- SONO

- TREINO RESISTIDO

‌



- MENTALIDADE/COMPORTAMENTO

- DIETA INDIVIDUALIZADA E EQUILIBRADA

‌



E como cada pilar influencia na dieta?

PILAR 1: FUNCIONAMENTO INTESTINAL

O intestino não possui somente a função de excreção de fezes; ele acumula funções como digestão, imunológica, de absorção de nutrientes, produção de hormônios, entre outras.

“Se nosso intestino não está funcionando bem, nada vai bem no organismo!”, relata a nutri. “Um paciente que não possui um bom funcionamento intestinal terá um prejuízo na produção de serotonina, o que pode acarretar mudanças de humor e impactar, até mesmo, na ansiedade e compulsão alimentar! Por isso, tratar o intestino, fazê-lo trabalhar bem e cuidar das bactérias intestinais, é um pilar fundamental para o sucesso da dieta!”

PILAR 2: SONO

Sono de qualidade é fundamental para o emagrecimento e o ganho de massa muscular. A nutricionista Juliana explica que demorar para dormir, despertar várias vezes durante a noite e até mesmo acordar com a sensação de que não dormiu, pode ocasionar problemas a curto e longo prazo.

“A curto prazo, podemos pensar na diminuição de disposição durante o dia, o que pode prejudicar desde a produtividade no trabalho, até a ida à academia, além de que, quando acordado, esse paciente tem uma maior predisposição a ‘atacar a geladeira durante a madrugada’, o que eleva o consumo calórico. E a longo prazo, a privação de sono gera um aumento na produção do hormônio do estresse: o temido cortisol.”

Esse hormônio é temido, pois contribui para o acúmulo de gordura abdominal, a diminuição de massa muscular e provoca o aumento de apetite e do consumo calórico durante o dia.

criadora Método 5P

PILAR 3: TREINAMENTO RESISTIDO

O treino resistido, ou seja, com carga, como musculação ou crossfit, estimula o aumento de massa muscular, o que é importantíssimo durante o processo de emagrecimento. “As células musculares são metabolicamente mais ativas. Portanto, quanto mais músculo, mais rápido fica o metabolismo, o que ajuda na quebra e queima de gordura. Além disso, mesmo que haja uma interrupção na dieta ou nos treinos, como o metabolismo está acelerado, o reganho de peso é muito mais difícil de acontecer, e se houver, será pequeno”, explica Juliana.

PILAR 4: MENTALIDADE/COMPORTAMENTO

“Aqui é o momento no qual primeiramente, procuro entender se há algum momento de compulsão alimentar ou se o paciente acaba ‘comendo as emoções’; se há beliscadas em doces ou alimentos calóricos ao longo do dia; se ele entende a diferença da ‘fome’ e da ‘vontade de comer’ “, nos explica nutricionista Juliana Pelissari.

Depois que o profissional consegue detectar os reais motivos, é o momento de estipular metas e montar estratégias, pois tais comportamentos podem ser causados por privação de sono, aumento de estresse e ansiedade, problemas no funcionamento intestinal e na produção de neurotransmissores, como serotonina. “É importante fazer o paciente entender como tudo está relacionado!”

PILAR 5: DIETA INDIVIDUALIZADA E EQUILIBRADA

A dieta é um ponto importantíssimo do planejamento para perda de peso e deve ser feita de forma a atender as necessidades nutricionais de cada pessoa e elaborada de acordo com a rotina, objetivos, frequência de treinamentos, preferências alimentares e doenças pré-existentes.

“Eu sempre falo que é a dieta que deve se adequar à rotina do paciente, e não o contrário. Quanto mais simples e fácil o plano alimentar for, maior é a aceitação!”.

E agora que você aprendeu quais são os 5 pontos do método, tenho certeza que está se perguntando: em quanto tempo é possível ver resultados? Juliana responde:

“Posso afirmar que, se ajustarmos tudo e se o paciente se dedicar, em 30 dias já é possível ver resultados impressionantes! Já tive pacientes que nesse tempo, conseguiram eliminar 4kg só de gordura, ganhando massa muscular e saúde! Outro paciente, em 60 dias de MÉTODO 5P, eliminou 15 cm de barriga!"

E aí, animou de colocar em prática esse método em busca de uma vida mais saudável e medidas reduzidas? Me conta se você decidiu começar!

