Refrigerante de pré-treino, balinha de creatina, salgadinho proteico: veja as novidades para a saúde e o bem-estar Arnold Sports Festival South America 2025, em São Paulo, trouxe o que é tendência no mundo Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 08/04/2025 - 02h02 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último fim de semana, aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo, o Arnold Sports Festival South America 2025 e, mais uma vez, nós estivemos lá! E já vou adiantar: o evento trouxe muitas novidades gastronômicas alinhadas às tendências de saúde e bem-estar. Muita coisa gostosa, gente!! Vem comigo que vou contar tudinho sobre nossa visita à feira.

Primeira impressão: a cada ano, a feira está maior, com mais novidades, mais stands e, claro, mais público. É muita coisa para ver. Mas nosso foco era trazer para vocês as novidades na área da comilança, e lá fomos nós!

Nossa primeira parada foi em um stand de suplementos que oferecia como lançamento um pré-treino sabor piña colada. E acreditem: só faltou o álcool para ser de fato um drink. O sabor era idêntico, bem gostoso.

Como iniciamos provando um pré-treino, continuamos em busca de novidades neste suplemento. E foi aí que, na minha humilde opinião, nos deparamos com a grande novidade: pré-treino sabor refrigerante.

‌



Sim, minha gente, é igualzinho ao refri tão amado por todos. Tem nos sabores cola, laranja e limão e vem na latinha. Acredita que faz até aquele barulhinho ao abrir? Pois é! Achei sensacional a ideia e tenho certeza que agradará muita gente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E o que combina e muio com refrigerante? Salgadinho! Se alguém discordar, por favor me escreva. Apenas alguns passos do stand do pré-treino, fomos novamente surpreendidos por algo delicioso e muito convidativo: salgadinho proteico. Provamos nos sabores cebola e churrasco. Ambos ótimos, mas cebola foi nosso preferido.

‌



O salgadinho possui whey protein na sua composição e entrega 12g de proteína, uma quantidade significativa.

Após provarmos (sem o menor peso na consciência, afinal, tudo saudável) essa boa dupla refri + salgadinho, continuamos percorrendo a feira. Entre stands de aparelhos de academia, roupas fitness, suplementos, escolhemos provar os lançamentos de pastas de amendoim.

‌



E aqui vou fazer um relato pessoal: minha parte predileta da visita, pois não vivo sem uma boa pasta.

A infinidade de sabores presentes atualmente no mercado surpreende, tem desde tradicional até Bombom Italiano (imitando um famoso bombom que vem no papel dourado).

Mas a cada ano, chegam novos sabores e nós provamos dois lançamentos incríveis e muito fiéis aos originais: pistache e banoffee. O que é isso, minha gente! Perfeitos. Tivemos que nos controlar para não comer o pote de uma vez!

E depois desse momento delicioso e prazeroso, aproveitamos para conhecer outros setores da feira. Entre os destaques, a Vila Vegana consolidou-se como um espaço dedicado a empresas e pequenos produtores focados em produtos veganos, incluindo alimentos, cosméticos e itens de moda e decoração.

Além disso, o evento apresentou a Health Expo, uma feira voltada para a saudabilidade e bem-estar, que incluiu expositores de produtos alimentícios saudáveis e sustentáveis. E foi nessa parte que pudemos conhecer mais lançamentos: sucos energéticos zero açúcar e gummies de creatina.

Lançamento apresentado na feira Arnold Sports: sucos energéticos zero açúcar Marcio Santos





Os sucos são realmente uma delícia, todos com cafeína presente na composição para dar aquele up antes do treino. Também conhecemos o energético com creatina, outro lançamento da feira.

Falando em creatina, eu fiquei realmente apaixonada nas balinhas de creatina. Provei nos sabores laranja e maçã verde e posso dizer que comeria várias ao longo do dia.

Porém, o recomendado para atingir a dose diária de creatina que precisamos são apenas três balinhas. Achei a ideia maravilhosa, pois tomar creatina em pó diariamente dá uma enjoada, não dá?

Tantos lançamentos no setor de suplementação não é à toa. Um estudo de mercado realizado em 2023 pela ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres) relatou que 59% dos lares brasileiros consomem suplementação no dia a dia. Isso significa que, pelo menos, uma pessoa na residência é consumidora deste mercado, que movimenta bilhões.

Sem dúvida o segmento de bem-estar e nutrição esportiva está bombando cada vez mais no Brasil, mas ainda temos muito a crescer. É por isso que a indústria da alimentação nutritiva e esportiva não para de inovar, incluindo suplementos em suas composições.

E não foi à toa que deixei o mais saboroso de todos para o final: sorvete proteico com 22g de proteína! Apenas 230kcal, menos 1g de gordura, zero lactose e zero açúcar.

Definitivamente é a maneira mais gostosa de consumir proteína na hora do lanche ou sobremesa. Eu amei demais esse gelato e já queria levar potes e potes para casa, mas infelizmente não estava à venda na feira.

Visitar o Arnold Sports Festival South America é sem dúvidas ter certeza de que priorizar nossa saúde é fundamental. Além dos diversos lançamentos gastronômicos presentes na feira, ter contato com os mais diferentes esportes e como é possível conciliar trabalho com estilo de vida saudável, só aumenta nossa responsabilidade em trazer pautas que te incentive na busca: COMO SER SAUDÁVEL.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.