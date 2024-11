Verão em Forma: dicas práticas para emagrecer com saúde Há menos de 2 meses para a estação mais quente do ano, saiba o que você deve fazer para perder peso de forma saudável Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 29/10/2024 - 02h02 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h02 ) twitter

É possível fazer dieta no verão de forma saudável Gerado por IA

À medida que o verão se aproxima, muitas pessoas começam a refletir sobre a vontade de emagrecer. A chegada da temporada de calor, praias e eventos sociais traz à tona desejos de transformação, muitas vezes motivados por padrões de beleza, saúde e bem-estar. “Os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer para o verão é justamente buscar o emagrecimento apenas nessa época. Ter pouco tempo para atingir resultados, acaba levando ir em busca de soluções rápidas e “milagrosas” como medicações, hormônios e dietas extremamente restritivas e radicais”, alerta a nutricionista Marcela Moura.

O que precisa ser dito é: NÃO EXISTE MILAGRE! Tudo que vem fácil vai embora fácil. Usar remédio para emagrecer, principalmente sem acompanhamento médico, é um grande perigo. Toda medicação é uma muleta! Você pode até perder alguns quilinhos indesejáveis; mas com eles perderá também saúde.

Então, se você quer um resultado eficaz, será necessário esforço! E o esforço provém de dieta e treinamento devidamente periodizados e elaborados exclusivamente, de acordo com as necessidades, estilo de vida e rotina de cada indivíduo.

E para ajudar nessa difícil, mas não impossível missão, a nutricionista Marcela Moura listou o que é preciso fazer:

‌



1. Alimentação Balanceada

A alimentação é um dos pilares mais importantes para quem deseja emagrecer. Aqui estão algumas sugestões:

‌



Priorize Alimentos Naturais : Opte por frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, como peixes, frango e leguminosas. Esses alimentos são nutritivos e saciantes, ajudando a controlar a fome.

: Opte por frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, como peixes, frango e leguminosas. Esses alimentos são nutritivos e saciantes, ajudando a controlar a fome. Evite Processados : Reduza o consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares e gorduras saturadas. Eles não só adicionam calorias vazias, mas também podem aumentar a vontade de comer mais.

: Reduza o consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares e gorduras saturadas. Eles não só adicionam calorias vazias, mas também podem aumentar a vontade de comer mais. Controle de Porções: Preste atenção ao tamanho das porções. Uma dica é usar pratos menores para enganar a mente e evitar excessos.

@marcelamouranutricionista Arquivo Pessoal

“Nesta fase é primordial se alimentar de forma mais natural (descascando mais e desembalando menos). E com relação à quantidade, a regra é simples: 50% do prato composto de folhas e vegetais, 25% de proteína e 25% de carboidratos”, detalhe a nutricionista.

2. Hidratação Adequada

‌



Ajustar a ingestão de água diária é fundamental. A maioria das pessoas não ingere água suficiente para o funcionamento adequado do organismo. Se você faz atividade física, multiplique o seu peso por 50ml e dará o valor de água por dia que você deve ingerir. Exemplo: peso 60 kg : 60 x 50 = 3000ml = 3L. Se você é sedentário, multiplique o peso por 35ml.

3. Exercícios Físicos

A atividade física é essencial para acelerar o metabolismo e queimar calorias. Considere as seguintes práticas:

Treinos Cardiovasculares : Exercícios como corrida, natação ou ciclismo ajudam a queimar calorias. Tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana.

: Exercícios como corrida, natação ou ciclismo ajudam a queimar calorias. Tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Treino de Força : Incorporar musculação ao seu treino ajuda a aumentar a massa muscular, o que pode elevar seu metabolismo basal e contribuir para a queima de gordura.

: Incorporar musculação ao seu treino ajuda a aumentar a massa muscular, o que pode elevar seu metabolismo basal e contribuir para a queima de gordura. Consistência: Encontre uma rotina de exercícios que você goste e consiga manter. A regularidade é mais importante do que a intensidade.

4. Qualidade do Sono

O sono desempenha um papel crucial na regulação do peso. A falta de sono pode desregular hormônios que controlam a fome e a saciedade, levando ao aumento do apetite. “Restrição de sono provoca aumento de acúmulo de gordura devido ao hormônio cortisol (hormônio do estresse) que acaba sendo produzido em excesso. Consequentemente, há um aumento de apetite e busca principalmente por alimentos com maior palatabilidade (mais açúcar, sal e gordura) e menos naturais e saudáveis o que também contribui muito para o aumento de peso”, explica Marcela. Tente garantir de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite.

5. Gerencie o estresse

Pratique meditação. Tenha mais contato com a natureza. Reduza o consumo de telas.

6. Apoio Profissional

Se possível, busque orientação de um nutricionista ou personal trainer. Profissionais podem criar um plano personalizado que atenda às suas necessidades e objetivos, além de oferecer suporte e motivação.

Emagrecer em dois meses antes do verão é um desafio, mas não impossível. E podemos dizer que as festas de fim de ano aparecem como grandes vilãs neste planejamento. Por isso é importante saber como agir nestas ocasiões. A nutricionista Marcela Moura dá as dicas: ”faça atividade física no dia do evento para gastar bastante energia, se hidrate o máximo possível nesse dia e se alimente normalmente, comendo comida natural (bastante proteína, grãos integrais, vegetais e frutas ao longo do dia). Não faça jejum para compensar o que for comer na festa. Se chegar na festa saciado, dificilmente vai exagerar. Se chegar com fome, vai comer tudo que ver pela frente. No dia seguinte, priorize a hidratação. Ingestão de chás diuréticos como hibisco, dente de leão e cavalinha são recomendadas para ajudar a eliminar a retenção de líquidos”,

Com foco na alimentação, atividade física, hidratação e um bom sono, você pode alcançar resultados significativos. Lembre-se de que cada corpo é único e os resultados podem variar. O mais importante é adotar um estilo de vida saudável que perdure após o verão. Foco e Boa sorte na jornada!

